伊斯坦堡運河建成 美艦將可直入俄國「後院」黑海

土耳其總統厄多安獨排眾議，堅持建造「伊斯坦堡運河」，且不受擔心運河項目會讓北約盟國例如美國 等軍艦，較容易進入黑海，引發各界憂慮，俄羅斯 擔心新運河會讓北約軍艦較容易進入「後院」黑海。

各國於1936年簽署的「蒙特魯公約」，旨在讓黑海非軍事化，賦予土耳其對穿越博斯普魯斯航路的船隻有控制權，其中提到非沿岸國家的軍艦通過海峽要受到一定限制。若戰時土耳其為中立國，各交戰國軍艦不可通過海峽；若土耳其為參戰國，則海峽進出主導權由土耳其決定。

厄多安在2019年表示「伊斯坦堡運河」不受上述公約限制，更批評國內軍官把運河計畫與公約混為一談「完全錯誤」，並指這條運河將「強化我們的主權」，同時暗示，土國日後可能退出這項公約。半島電視台指出，土耳其部分軍官擔心運河開通將導致區域外力量介入，動搖土耳其在黑海的中立地位。

俄羅斯當局今年4月曾強調「伊斯坦堡運河」應維持蒙特魯公約，「以保地區穩定及黑海地區政權的安全」。分析認為，隨著歐美與俄羅斯近年關係緊張，軍艦進入黑海的重要性在未來幾年可能增加；阿拉伯新聞網報導，運河將為非黑海沿岸國家的軍艦，提供一條通向黑海的捷徑。

有專家表示，土耳其將利用運河作為跟俄羅斯談判的籌碼。俄羅斯科學院東方研究所的資深研究員多爾戈夫說，運河不太可能直接威脅到俄羅斯安全，但仍會影響俄國 外交利益及對區域內盟國的支持。