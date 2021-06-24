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美國封鎖逾30伊朗網媒 伊朗反批：打壓言論自由

編譯中心／綜合23日電
Press TV是伊朗主要的英語廣播電台。圖為一名伊朗男子指著他的筆記型電腦，螢幕上顯示一份聲明，宣布Press TV的網站已被美國查封。(歐新社)
Press TV是伊朗主要的英語廣播電台。圖為一名伊朗男子指著他的筆記型電腦，螢幕上顯示一份聲明，宣布Press TV的網站已被美國查封。(歐新社)

美國執法單位查封兩個伊朗國營新聞媒體，分別是新聞電視台（Press TV ）和全球衛星電視台Al-Alam；葉門叛軍組織「青年運動」的馬拉西電視台（Al-Masirah TV）也遭查封。美國司法部發表聲明，證實查封超過30個伊朗網站，指它們違反制裁。

新聞電視台是伊朗主要的英語廣播電台，Al-Alam則是伊朗主要的阿拉伯語新聞台。連進上述網站後，畫面顯示「美國政府已查封此網站，作為執法行動的一環」，上頭還有美國聯邦調查局（FBI）和商務部的封鎖印。

美國司法部根據「美國法典」第8章和第50章的相關法令查封網站。相關法律允許對「販運核武器、化學武器、生物或放射性武器相關的生產、出口、銷售或分發限制性物質的技術或材料」有關的資產進行沒收處理。

司法部指出，這些網站的域名由美國企業擁有，但相關媒體使用有關域名前，均未有取得美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）發出的執照。被封網站的域名大多為「.net」、「.com」和「.tv」，不過部分網站被查封不久後，就更換為伊朗國家域名「.ir」並重新上線。

Al-Alam母公司伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB）報導，指控美國打壓言論自由，並和以色列、沙烏地阿拉伯一起「封鎖暴露美國同盟在此地區罪行的媒體組織」。葉門「青年運動」則譴責「美國這種沒收版權的竊盜行為」。

巴勒斯坦廣播媒體「巴勒斯坦今日」（Palestine-Al Youm）和一個阿拉伯語宗教文化頻道等網域也遭查封。在伊拉克，與獲伊朗撐腰團體及與黎巴嫩軍政分支「真主黨」（Hezbollah）有關的網域遭凍結。

美國的「封網」行動時機極為敏感。日前伊朗由極端保守派萊希贏得總統大選，他曾多次強硬批評美國和西方針對伊朗的制裁，並在勝選後表示，美國針對伊朗人民的極限制裁已經失敗，強調美國有義務解除對伊朗制裁。

美國 伊朗 司法部

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