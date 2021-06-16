日本在野黨提不信任案遭否決 菅義偉：考慮解散眾院

日本首相菅義偉遭眾議院在野黨提出不信任案，最後執政聯盟以多數票否決了不信任案。（路透）

日本 立憲民主黨 等4個在野黨15日對內閣提出不信任案，下午眾議院 院會進行表決，聯合執政的自民黨與公明黨，加上日本維新會反對，最後以多數票否決了不信任案。

立憲民主黨、共產黨、國民民主黨和社民黨4個在野黨於15日下午1時提出動議。立憲民主黨黨魁枝野幸男指出，包括補充預算在內，國會未審法案堆積如山，可說是戰後最大危機。枝野說，然而執政黨卻拒絕延長國會會期、堅持閉會，並且堅持如期舉辦東京奧運；作為領導人，菅義偉顯然失職。

日本國會將於16日結束，在野黨認為有必要延長會期3個月，至7月開始的東奧及帕奧結束為止。菅義偉拒絕在野黨提議，因此在野黨發動不信任案投票。菅義偉則表示，不信案表決後將考慮解散眾議院。

自民黨幹事長代理柴山昌彥反駁在野黨稱，菅內閣盡全力進行新冠疫情防疫措施，以讓國民回到安心的日常生活為優先；他批評在野黨因為疫情提出不信任案，本身就是損害國民對政治的信賴。

隨後眾議院對不信任案進行記名投票，在自民黨、公明黨與日本維新會反對下，最後以多數票否決了不信任案。由於今年秋季會舉行眾議院選舉，日媒分析，朝野各黨的交鋒或許更激烈。

在野黨上一次提交內閣不信任案是在2019年6月，當時是針對安倍內閣，枝野幸男指責安倍處理退休年金和消費稅等問題不負責任和出現誠信問題，又指控厚生勞動省數據造假。執政自民黨和公明黨等控制眾議院多數席位，不信任案最終也被否決。