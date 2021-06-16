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匈牙利禁宣傳同性戀 5000人首都示威…阻止不了法案

編譯中心／綜合15日電　　
匈牙利執政黨推出新法案，禁止校園內傳播LGBT+相關內容，引發數以千計群眾上街抗議。 （路透）
匈牙利執政黨推出新法案，禁止校園內傳播LGBT+相關內容，引發數以千計群眾上街抗議。 （路透）

匈牙利國會15日通過新法案，禁止在校園內傳播同性戀、雙性戀、跨性別等LGBT+族群的相關內容。在通過新法案前，逾5000人在首都布達佩斯示威，境內公司及跨國企業也予以譴責，稱這項措施會煽動歧視、有害於商業。

數以千計匈牙利群眾14日晚在布達佩斯上街抗議執政黨推出法案，維權人士說，新法案恍如俄羅斯2013年推出的「反同宣傳法」。雖然反對黨揚言抵制投票，但執政黨握有國會多數，法案15日以157票支持及一票反對通過。

法案禁止讓18歲以下人士觀看被視為「宣傳或展示變性和同性戀」的內容，包括「BJ單身日記」（Bridget Jones's Diary）、「哈利波特」（Harry Potter）、「舞動人生」（Billy Elliot）等熱門電影，都將受限制。

信奉民族主義的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）政府自去年起就加緊採取反對同性戀、雙性戀、跨性別及其他性小眾群體（LGBT+）的行動。

Google與其他企業合組的「我們開放」（We Are Open）聯盟，以及全球LGBT+維權團體「企業開放」（Open For Business）在聯合聲明中表示：「這項法案會增加對LGBT+群體所有年齡層的歧視和潛在騷擾。」

數家公司和企業領袖都把這份聲明張貼在自己的社群媒體官方專頁。匈牙利簡報軟體公司Prezi執行主席兼共同創辦人亞維（Peter Arvai）說，有才能的員工已因不准變更法定性別的禁令而離開匈牙利。

一群歐洲議會議員也譴責這項新法案，歐洲議會LGBTI跨小組共同主席安吉爾（Marc Angel）聲明表示：「俄羅斯式的反LGBTI宣傳法規並不見容於歐盟。」

哈利波特 歧視 俄羅斯

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