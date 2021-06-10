我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠再增28死 本土個案263例 下降趨勢不明顯

分別6年…電視驚見幼女獨闖邊界 母女德州流淚團圓

改寫世紀歷史！國家地理學會認定「南冰洋」為第五大洋

編譯中心 / 綜合9日電
國家地理學會在「世界海洋日」這天宣布，南冰洋（Southern Ocean，又稱南大洋）正式成為地球的「第五大洋」。（美聯社）
國家地理學會在「世界海洋日」這天宣布，南冰洋（Southern Ocean，又稱南大洋）正式成為地球的「第五大洋」。（美聯社）

美國國家地理學會（National Geographic）在6月8日「世界海洋日」宣布，南冰洋（Southern Ocean，又稱南大洋）正式成為地球上除了太平洋、大西洋、印度洋和北冰洋外的「第五大洋」。

據「CBS NEWS」報導，南冰洋長期作為海洋生態系統的重要家園，同時該海域也是南半球的焦點。它環繞著南極洲，自陸地的海岸線延伸至南緯60度，並和太平洋、大西洋、印度洋三大洋相擁。

南冰洋為何如此特別？國家地理雜誌解釋，南冰洋以南60度的緯度邊界，其實和「南極洲環流 」（ACC）的邊界大致相同，也因此它所帶來的海水比該地區以北的水域溫度都還要來得更冷、鹹度更低。國家地理雜誌上寫道，而這股洋流估計約有3400萬年的歷史，使得南冰洋的生態如此獨特，為上千種物種孕育出了獨特的棲息地。

美國國家海洋和大氣管理局（NOAA）的海洋學家博迪（Seth Sykora-Bodie）讚嘆，「南冰洋太獨特了，它的冰川更藍、空氣更冷，壯闊的山脈更是令人敬畏，風景也比任何你所能到訪之處來得迷人」。

國家地理學會表示，世界各地的科學家其實已為第五大洋的認定努力多年。早在2000年，國際水文地理組織（International Hydrographic Organization，IHO）未能就擬議的海洋邊界給出一致的回覆，不過大家仍有普遍的共識，那就是南極周圍的水域是「獨特的」。不過國家地理學會坦言，由於流經南極洲環流的水，溫度正逐漸升高，因此希望透過新的認可使大眾正視，將有助於保護的工作。

美國 印度 冰川

上一則

全球最宜居住城市 奧克蘭拔頭籌 控制疫情有功

下一則

哈利梅根用「女王暱稱」為女兒命名 爆沒先問過

延伸閱讀

改寫歷史…國家地理學會認定「南冰洋」為地球第五大洋

改寫歷史…國家地理學會認定「南冰洋」為地球第五大洋
南加長堤超強媽媽 車上臨盆自己接生

南加長堤超強媽媽 車上臨盆自己接生
南加媽媽在車上自己接生老二 夫婿只能乾瞪眼

南加媽媽在車上自己接生老二 夫婿只能乾瞪眼
節假日搭Amtrak列車 須預約

節假日搭Amtrak列車 須預約

熱門新聞

歐盟的疫苗護照系統基礎設施在6月1日準備就緒，預定7月起正式啟動。圖為丹麥的疫苗護照。(Getty Images)

歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

2021-06-01 19:55
非洲巨鼠馬加瓦。美聯社

柬埔寨地雷殺陣出生入死5年 巨鼠將榮退

2021-06-05 09:07
班奈特曾任內唐亞胡內閣的教育部長。路透

以色列政壇變天啟示錄：君子報仇 一年不晚

2021-06-03 10:13
上萬匈牙利民眾5日在布達佩斯示威，反對總理奧班在該市設立中國復旦大學分校計畫。（美聯社）

反對復旦大學蓋分校 逾萬匈牙利人上街抗議

2021-06-06 13:48
無害的「擁抱」竟成一名印度婆婆刻意傳染病毒給媳婦的途徑。(示意圖／ingimage)

印度確診婆婆「故意抱媳婦」傳染新冠：我死也別想幸福

2021-06-04 21:47
馬克宏離開餐旅學校後在路邊和民眾握手時，遭人突襲打耳光。（取材自推特）

馬克宏下鄉遭狠甩巴掌 2涉案男下場曝光

2021-06-09 02:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則

每日1蛋增加免疫力 董氏基金會：保存雞蛋注意5原則
疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國

疫苗外交較勁 拜登將買5億劑輝瑞贈92國
汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」

汪小菲秒刪文 網友疑藉機炒作 「要離快離看煩了」
9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵

9年前雲南礦坑肺炎病例 或為COVID疫源調查關鍵
從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

從台灣飛去上海打疫苗 人數增多