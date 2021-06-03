伊朗最大軍艦離奇爆炸沉沒 狂燒20小時引發陰謀論

波斯灣局勢劍拔弩張之際，伊朗海軍最大型船艦、排水量逾3.3萬噸的哈格號在荷姆茲海峽附近訓練時神祕爆炸起火，火勢猛烈，船員灌救20小時無法撲滅火勢，只能全體棄船，哈格號最終於2日在烈火中沉沒，沒有人傷亡。（歐新社）

波斯灣局勢劍拔弩張之際，伊朗 海軍最大型船艦、排水量逾3.3萬噸的「哈格號」在荷姆茲海峽（The Strait of Hormuz）附近訓練時神祕爆炸起火，火勢猛烈，船員灌救20小時無法撲滅火勢，只能全體棄船，哈格號最終於2日在烈火中沉沒，沒有人傷亡。

一名政府發言人告訴伊朗半官方的塔斯尼姆通訊社說，當火災發生時，艦上約有400名官兵和學生。他說，在艦上人員撤離前，約有20人輕微燒傷，但並沒有人受到重傷。

英國 每日郵報報導，在消防人員設法滅火前，艦上所有的人員都已撤離，但卻只能看著這艘軍艦在荷姆茲海峽口沉入海裡。目前還不清楚起火的原因，但伊朗和沙烏地阿拉伯先前都有在荷姆茲海峽附近暗中攻擊敵艦，最初卻可能被通報為火災的紀錄。

今次事件正值伊朗和以色列 近月關係緊張，兩國自2月底起多次指摘對方攻擊貨船。4月時，據說以色列情報機構「摩薩德」（Mossad）對伊朗納坦茲（Natanz）核設施發動網攻，被德黑蘭形容為核子恐怖行動。因此這次事件也引發外界陰謀論，揣測是以色列特務幹的。

雖然伊朗國營電視和半官方新聞社都稱「哈格號」為訓練艦但其實它是伊朗海軍少數能在海上為其他軍艦提供補給的支援艦之一。它除了能提吊重物外，還能供直升機起降。

軍事專家指出，「哈格號」是伊朗海軍唯一一艘專門在海上為軍艦補給的船，對伊朗軍方十分重要。

據報導，哈格號最初是1970年代時，由親西方的伊朗末代國王巴勒維（Mohammad Reza Pahlavi）向英國天鵝獵人（Swan Hunter）造船廠訂購。在伊朗1979革命，巴勒維被推翻流亡後，它就成了政治燙手山芋。接著先後發生美國人質，還有英國人被拘留事件，都導致交船受阻。

隨著美國人質事件結束，英人獲釋後，它才終於在1984年交付伊朗。不過，這還附帶了一個條件，那就是它只能作為支援艦，不能用來攻擊。而哈格號的沉沒，不過是伊朗海軍的最新一場災難。2020年時，就在伊朗部隊進行演訓時，1枚飛彈誤擊加斯克港附近的軍艦，導致艦上19 人死亡，15人受傷。此外，2018年時，伊朗海軍驅逐艦在裏海沉沒。