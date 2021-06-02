談特赦李在鎔？文在寅邀四大財閥午宴

南韓總統文在寅邀請四大集團負責人到青瓦台共進午餐。(取材自紐約時報)

南韓 總統文在寅 今邀請三星 電子、SK海力士、LG和現代四大企業集團負責人到青瓦台共進午餐，外界關注文在寅是否會在席間暗示特赦正在服刑的三星電子副會長李在鎔，或予以假釋。

現代汽車集團會長鄭義宣。(Getty Images)

韓國時報報導，這場午餐會是文在寅總統任期最後一年的第一次，與會者有現代汽車集團會長鄭義宣、LG和集團會長具光謨、SK集團會長崔泰源與三星電子副會長金奇南。

由於四大集團承諾在美國半導體、電動車電池和汽車業進行大規模投資，395億美元的總投資額中三星就占170億，為5月21日文在寅和美國總統拜登的峰會貢獻良多，外界因此高度預期文在寅特赦李在鎔。今年1月，李在鎔因涉嫌賄賂南韓前總統朴槿惠遭判處兩年半徒刑。

三星電子副會長金奇南。(美聯社)

明知大學政治學教授申律說，「在這種情況下，很可能會在午餐期間提出以特赦或假釋形式釋放李在鎔」，並指文在寅個人對特赦李在鎔一事持開放態度。在5月10日就職四周年時，文在寅曾說將進一步聆聽公眾輿論後做出決定。

文在寅自美返國後，他的首席經顧問李昊昇也對外界揣測李在鎔將獲特赦一事說：「對李在鎔將有特殊考量。」南韓工商團體和宗教團體領袖也紛紛呼籲釋放李在鎔。

申律說：「我敢打賭，總統非常希望有一位午宴嘉賓提出這個問題。」

此外，知情人士也透露，由於上任後努力根除企業集團的「不良行為」，文在寅很可能會選擇在8月15日光復節這天讓李在鎔假釋出獄，但部分知情人士則認為，特赦可能更有利於李在鎔出獄後繼續工作。根據南韓法律，李在鎔若獲特赦可立刻工作，假釋則不能。