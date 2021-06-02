北韓勞動黨增設第一書記 地位僅次金正恩

金正恩首度將勞動黨「第二人」正名，協助分擔職務。（路透）

南韓 韓聯社1日引述消息指出，北韓 今年1月修改黨章，增設勞動黨第一書記職位，在七名黨書記中排行第一，地位僅次於黨總書記金正恩 。外界認為是該國罕見為第二號人物「正名」，咸認金正恩的心腹、勞動黨政治局常委趙勇元擔任第一書記的機會最大。

南韓國家情報院去年9月曾在國會情報委員會非公開業務報告中提到，金正恩向胞妹金與正等主要幹部下放部分權限，北韓歷來也出現過幾位「二把手」；不過，這次修改黨規則是官方首次明確賦予僅次於金正恩的「第二人」職位。

根據黨章，第一書記可接受總書記的委任主持會議。此前，代替金正恩主持會議的只有勞動黨政治局常委，常委包括金正恩、最高人民會議常任委員會委員長崔龍海、黨組織書記趙勇元、黨中央軍事委員會副委員長李炳哲和內閣總理金德訓在內共五人。金正恩曾在2012年至2016年擔任第一書記一職，稱已故領袖金正日為「永遠的總書記」，並將書記制改為委員長制。他在今年初重新恢復「書記制」，由自己擔任總書記。

雖然也有意見認為第一秘書可能由金與正出任，但金與正先前在第八次黨代表大會中被調為勞動黨宣傳部副部長，可能性大降。

據韓媒分析，金正恩人事任命的突出特點是閃電提拔。金正恩在現場指導過程中遇見優秀人物，往往立即提拔。趙勇元就屬於這種情況，他自2012年4月在北韓媒體初次露面後，迅速升至金正恩最親近的人。

作為組織指導部的核心人物，趙勇元自「張成澤事件」中深得金正恩賞識。據南韓情報部門消息，金正恩的姑父張成澤被捕和處決，就是組織指導部的負責人趙勇元下的命令。此外，金正恩處決國防部長玄永哲，這一事件也有趙勇元的身影。

趙勇元除了參與經濟、文化視察，軍事視察中也有他的身影。作為無軍方背景的文職官員而言，頻繁的出現於軍事視察中是比較罕見的。韓媒分析稱這足以表現出金正恩對其的信任。

另據了解，勞動黨黨章序文中「先軍政治」的措辭不再，明確強調軍隊接受黨的領導。以往占據序文三分之一的讚頌領袖金日成、金正日豐功偉業的內容大幅縮減，而黨章將人民大眾放在第一的政治方式正式作為社會主義基本政治方式。

金正恩連24天未露面 今年最長

另據香港01報導，南韓統一部發言人5月31日表示，北韓最高領導人金正恩連續24天沒有公開露面，為今年以來未公開露面持續時間最長的一次。據報導，金正恩上一次現身是5月7日於平壤觀看演出，南韓專家早前推測認為，今年金正恩較少出席公共活動可能是擔心感染新冠病毒。