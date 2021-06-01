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多家歐媒踢爆：美利用丹麥電纜 竊聽梅克爾等歐盟政要

編譯中心／綜合31日電
丹麥媒體報導，美國在2012至2014年曾利用丹麥海底電纜竊聽德國總統梅克爾等歐洲政要，美國吹哨者史諾登說，時任副總統的美國現任總統拜登對此事介入甚深。（路透）
丹麥媒體報導，美國在2012至2014年曾利用丹麥海底電纜竊聽德國總統梅克爾等歐洲政要，美國吹哨者史諾登說，時任副總統的美國現任總統拜登對此事介入甚深。（路透）

丹麥和歐洲多家媒體5月30日報導，美國曾於2012到2014年間在丹麥情治單位幫助下，入侵海底電纜暗中監控包括德國總理梅克爾在內的歐洲領導人。法新社指出，這代表2013年美國國安局外包雇員史諾登揭發全球監控計畫期間和之後，美國仍繼續竊聽歐洲盟國領袖。

史諾登當年公布數以千份機密文件，披露美國在2001年遭遇九一一恐怖攻擊後實施的大規模監控行動。這些機密檔案顯示，美國政府不但監聽自家公民，還在全球大肆竊聽，包括對梅克爾的手機。

丹麥廣播公司報導，這次事件是美國國安局藉入侵丹麥網際網路海底纜線，竊聽德國、瑞典、挪威和法國高層官員。報導指出，美國國安局利用與丹麥軍事情報局ＦＥ的合作之便進行此事。

丹麥廣播公司和瑞典、挪威、德國、法國等國媒體共同進行調查報導，揭露此事。報導指出，德國總理梅克爾、時任德國外長史坦麥爾、反對黨社民黨領袖史坦布呂克等人都遭美國監控，他們的簡訊、聊天內容、通聯和上網紀錄，都被美國看光光。

梅克爾的發言人謝伯特說，德國政府注意到這個報導，正接洽相關各國和國際單位釐清。史坦布呂克則說：「友好的情報合作竟被拿來截聽並情蒐他國高層，荒謬之至。就政治層面看，這是樁醜聞。」2019年6月上任的丹麥國防部長布拉姆森去年8月被告知此事，說：「對親密盟邦系統性竊聽，令人無法接受。」

法國歐洲事務部長伯恩說，「這很嚴重，我們要確定我們的歐洲夥伴丹麥是否和美國情治單位合作犯下錯誤」。他說，如果美國監聽歐洲領袖，是很嚴重的事情。

瑞典國防部長胡爾特奎斯特說，他已下令取得此事的所有相關資訊；挪威國防部長巴克顏森說，挪威嚴肅看待此事。

丹麥廣播公司表示，丹麥軍情局在一份代號名為「香蒲行動」的機密內部工作群組報告裡，鉅細靡遺交代美國情蒐一事，並於2015年5月呈交管理高層。

丹麥廣播公司指出，這次報導來自九個不同的消息來源，披露的內容也另獲幾名其他消息人士證實。

路透報導，丹麥擁有好幾座網際網路海底纜線重要陸地站台，連接瑞典、挪威、德國、荷蘭及英國。

丹麥媒體報導，美國在2012至2014年曾利用丹麥海底電纜竊聽歐洲政要，美國吹哨...
丹麥媒體報導，美國在2012至2014年曾利用丹麥海底電纜竊聽歐洲政要，美國吹哨者史諾登說，時任副總統的美國現任總統拜登對此事介入甚深。（路透）

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史諾登：拜登時任副總統 對監聽歐盟領袖「介入極深」

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