北韓數百童工下礦坑 官媒：孤兒自願報答黨的愛

北韓國營媒體朝中社（KCNA）聲稱，國內孤兒自願前往國營礦坑和農場工作，報答黨對他們的愛。（取材自推特）

北韓 國營媒體朝中社（KCNA）聲稱，國內孤兒自願前往國營礦坑和農場工作，稱「數百名兒童在他們的青春年華，帶著智慧和勇氣」，為國家從事勞動。BBC報導，尚不清楚這些孩童的實際年齡，但以照片推測，他們應該都十幾歲。

上周許多北韓國營媒體的報導都稱，北韓全國的志願者正自願從事勞動。朝中社27日報導指出，「數十名孤兒衝到江原道川內郡煤礦開採區，履行他們的諾言、報答黨對他們的愛的百萬分之一」。朝中社29日報導，700名孤兒自願前往國內工廠、農場和森林工作。

人權團體長久以來譴責北韓強迫孩童勞動，但北韓否認。美國 國務院去年「人權報告」指控，北韓正實施「最惡劣的童工形式」，以協助完成特殊計畫為由讓孩童為主要道路剷雪，或協助達成生產目標。報告指出，16、17歲的少年參加「10年軍事化青年建設隊」，他們因強迫勞動苦於「身心傷害、營養不良、疲憊和發育缺陷」。

NEW: North Korea is claiming its children have "volunteered" to work in coal mines:



-Human rights groups have long accused the DPRK of forced child labor

-State media says orphans are "repaying" the party's love

-Ceremony of children before work shownhttps://t.co/e0Hq7Ybnzi pic.twitter.com/7Iuoogf5c6 — NK NEWS (@nknewsorg) May 28, 2021

居民賣南韓 錄影帶 遭當眾槍決

另據南韓新聞網站「每日朝鮮」報導，一名李姓北韓男子遭舉報私下販賣販售南韓電影、戲劇和音樂的CD和USB隨身碟，被捕40天後被判「反社會主義行為」罪，在500人面前遭槍決，家屬被迫站在人群第一排親眼目睹行刑過程。

李男是元山農業管理委員會的首席工程師，被捕後坦承販售CD和USB，售價約在5美元至12美元之間。當局正在追查他的影音供應來源。

金正恩為了打壓南韓文化、媒體對北韓人民的影響，去年底推出「排斥反動思想文化法」，以重罰阻斷「韓流」。偷看韓劇、韓片、接觸南韓媒體，最高可判勞改15年。而散播南韓違禁品，從美國日本進口違禁品，可判死刑或無期徒刑。