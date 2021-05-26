英國情報機構大規模情蒐 歐洲人權法院裁定：侵害人權

歐洲人權法院25日宣布維持2018年的裁定，即英國情報機關（GCHQ，見圖）大量攔截數十億則訊息的行為已違反人權。（路透資料照片）

歐洲人權法院今日裁定，英國 情報機構「政府通訊總部」（GCHQ）大規模截取網路通訊，侵犯隱私 權的情蒐行為已違反「歐洲人權公約」，但又對英國與外國政府共享情資的法律表示認同。

美國 中情局前僱員史諾登於2013年揭露GCHQ和美國國安局大規模監控通訊後，英國多個隱私關注組織控告GCHQ侵犯隱私。位於法國斯特拉斯堡的歐洲人權法院維持2018年的裁定，認為GCHQ的監控制度存在3個「根本缺陷」，包括該部門未獲任何獨立行政機構授權；申請搜查令時沒有界定截取訊息的種類；搜查與個人相關的檢索詞時，沒有申請內部授權便採取行動。

裁決指出，進行大規模截取通訊時，需採取「端到端安全措施」，包括需獲取獨立授權，搜索對象和範圍也必須清楚界定。

歐洲人權法院共17名法官參與此判決，其中有12人贊同英國與外國政府或情報機構共享被攔截的電子情報，他們認為，英國已採用足夠的保障措施，以防止濫用；但有3名法官持不同意見，批評法院錯過全面保護私人生活和通訊的機會。

捍衛隱私的組織「Big Brother Watch」負責人卡洛Silkie Carlo說，這項裁決證實了史諾登在2013年對英國及美國實施大規模監聽的舉報。