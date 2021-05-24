義大利登山纜車高空墜地 數十人當場身亡

事發在距離山頂約300米的地方，當局正調查事故原因。（美聯社）

連接義大利 馬焦雷湖（Lake Maggiore）和附近阿爾卑斯山脈一座山頭的纜車，今天發生一個車廂墜落20公尺撞地的意外，至少造成14人死亡，其中包括5名以色列人，另有一名為5歲的兒童重傷。究竟為何發生這種意外，當局還在了解。

出事的斯特里薩-莫塔羅納纜車從馬焦雷湖知名湖畔小鎮斯特里薩出發，載運觀光 客和當地民眾爬升到離海平面近1400公尺高的莫塔羅納山頂峰，過程只要20分鐘。

斯特里薩鎮鎮長塞維里諾表示，事發時纜車正朝山上爬升，車廂墜落20公尺下的山坡，並翻滾數次，才被樹木擋住。事發地點離最後一個塔柱約100公尺，車廂離地面特別遠。

義大利北部莫塔羅納山23日發生登山纜車車廂墜地意外，警消趕到現場救援。（Getty Images）

義大利國家高山救難隊表示，救難單位今天正午過後不久接獲報案電話，車廂墜落後「皺成一團」卡在樹林裡。義大利安莎通訊社報導，事發在距離山頂約300米的地方，當時纜車車廂裡載有十多人，初步研判，纜車裡的成年人都當場身亡，有2名分別是5歲與9歲的孩童重傷，由直升機緊急送往北部城市杜林的醫院，其中9歲孩童不治死亡。

斯特里薩-莫塔羅納纜車最近才重新開放，因義大利先前實施防疫 限制措施，近期才逐漸解除。

莫塔羅納山頂峰是熱門觀光景點，因為可以俯視馬焦雷湖環景和湖中如畫的島嶼，以及遠眺四周的阿爾卑斯山景。