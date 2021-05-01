我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3234萬人確診 完成接種者首破億

金山奧克蘭華裔老翁搭公車遇襲 臉部、背包全是血

以色列篝火節「人踩人」至少45死 孩童哭喊找爸媽

編譯羅方妤／綜合30日電
以色列4月30日篝火節慶祝活動發生踩踏意外，已知45死、150傷，兩名男子正檢視現場遺落物品。（路透）
以色列4月30日篝火節慶祝活動發生踩踏意外，已知45死、150傷，兩名男子正檢視現場遺落物品。（路透）

以色列4月30日稍早在北部莫蘭山舉行猶太教篝火節慶祝活動，發生嚴重踩踏事故。醫療官員表示，至少45死、150人受傷。事故確切原因尚不明，但影片和目擊者指出，當時人群過度擁擠導致跌倒，引發踩踏事故。司法部目前正在調查。

影片和目擊者說法指出，一群人在舉行慶祝活動時擠進狹窄走道，民眾走下濕滑金屬樓梯時，一些人在走道盡頭附近跌倒，壓在彼此身上。現場影像顯示，救護人員設立臨時急救站，直升機和大量救護車也在現場救援。傷者雷貝說：「沒有人停得下來，我看見其他人一個接一個跌倒」。初步報告指出，警方設置的路障阻礙民眾快速離開。

路透報導，36歲的卡茲表示：「我們當時站在那裡等朋友，準備進場跳舞，突然看見緊急醫療救護組織『紅色大衛之星』救護人員湧入，有些小孩正接受CPR。」

救護人員表示，現場許多孩童哭喊找父母，手機訊號非常差，讓他們難以協助尋找失聯者。4月29日晚間至30日，莫蘭山附近行動電話網絡崩潰數小時，緊急熱線被來電淹沒。4月30日中午前，當局仍努力辨識一些罹難者，及讓家屬聯絡失聯者。

以色列總理內唐亞胡說，踩踏事件「是以色列史上最嚴重的災難之一」，並慰問死傷者家屬，稱5月2日全國會為這起事件哀悼。司法部表示，警方正展開內部調查。罹難者葬禮將在4月30日黃昏前舉行。

以色列 司法部 手機

上一則

當銀行家父親是「支票簿」…2女跟繼母爭父遺產敗訴

下一則

阿富汗高官住家附近遭「汽車炸彈」攻擊 至少30死60傷

延伸閱讀

巴勒斯坦15年來首次大選延後 自治政府主席挨轟

巴勒斯坦15年來首次大選延後 自治政府主席挨轟
以色列篝火節事故釀45死 總理哀悼誓言徹查

以色列篝火節事故釀45死 總理哀悼誓言徹查
誰讓10萬人擠上山？以色列篝火節44死踩踏慘案

誰讓10萬人擠上山？以色列篝火節44死踩踏慘案
以色列篝火節看台倒塌「人踩人」至少38死

以色列篝火節看台倒塌「人踩人」至少38死

熱門新聞

印度新冠疫情病故者25日在查謨火化，親屬在火化儀式上相互安慰。（美聯社）

印度疫情燒「更大爆發在後面」

2021-04-26 14:36
加拿大人戴克夫婦在中國新疆地區住了10年，在第一線觀察北京對維吾爾族「非常有系統」的鎮壓。圖為新疆維吾爾族民眾在維吾爾自治區一處棉田採收棉花。圖／歐新社

加拿大夫婦居新疆10年 揭遭監視「如活監獄中」

2021-04-26 08:04
澳洲總理莫里森對中態度趨強硬。(美聯社)

殺雞儆猴失效 澳洲遭中制裁後迅速找到替代市場

2021-04-26 17:36
印尼軍方廿五日表示，他們在峇里島附近水域海床尋獲斷成三截的失蹤潛艦「神鋤號」，證實船內五十三人全數罹難。新華社

印尼尋獲失蹤潛艦 艦身斷三截 船內53人全數罹難

2021-04-25 08:44
(取材自NHK速報)

色慾荒誕的13億懸疑殺人：日本77歲富豪獵奇死

2021-04-28 08:30
野崎幸助（右）傳出遭須藤早貴（左）殺害。（截圖自日網livedoor.com）

日77歲富豪曾睡4千人 家中暴斃 AV女優嫩妻涉案遭逮

2021-04-27 23:40

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟

跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟
全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測

全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測
抗議防疫政策？3天撲克牌晚宴 華盛頓州95人確診

抗議防疫政策？3天撲克牌晚宴 華盛頓州95人確診
鄭爽涉逃稅後首發聲 范冰冰不忍了出手了

鄭爽涉逃稅後首發聲 范冰冰不忍了出手了
南加婦女接種第二劑莫德納出意外 法醫未發現直接證據

南加婦女接種第二劑莫德納出意外 法醫未發現直接證據