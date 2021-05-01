以色列篝火節「人踩人」至少45死 孩童哭喊找爸媽

以色列4月30日篝火節慶祝活動發生踩踏意外，已知45死、150傷，兩名男子正檢視現場遺落物品。（路透）

以色列 4月30日稍早在北部莫蘭山舉行猶太教篝火節慶祝活動，發生嚴重踩踏事故。醫療官員表示，至少45死、150人受傷。事故確切原因尚不明，但影片和目擊者指出，當時人群過度擁擠導致跌倒，引發踩踏事故。司法部 目前正在調查。

影片和目擊者說法指出，一群人在舉行慶祝活動時擠進狹窄走道，民眾走下濕滑金屬樓梯時，一些人在走道盡頭附近跌倒，壓在彼此身上。現場影像顯示，救護人員設立臨時急救站，直升機和大量救護車也在現場救援。傷者雷貝說：「沒有人停得下來，我看見其他人一個接一個跌倒」。初步報告指出，警方設置的路障阻礙民眾快速離開。

路透報導，36歲的卡茲表示：「我們當時站在那裡等朋友，準備進場跳舞，突然看見緊急醫療救護組織『紅色大衛之星』救護人員湧入，有些小孩正接受CPR。」

救護人員表示，現場許多孩童哭喊找父母，手機 訊號非常差，讓他們難以協助尋找失聯者。4月29日晚間至30日，莫蘭山附近行動電話網絡崩潰數小時，緊急熱線被來電淹沒。4月30日中午前，當局仍努力辨識一些罹難者，及讓家屬聯絡失聯者。

以色列總理內唐亞胡說，踩踏事件「是以色列史上最嚴重的災難之一」，並慰問死傷者家屬，稱5月2日全國會為這起事件哀悼。司法部表示，警方正展開內部調查。罹難者葬禮將在4月30日黃昏前舉行。