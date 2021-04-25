東協峰會就緬甸達成5共識 緬軍承諾停止殺戮平民

緬甸國防軍總司令敏昂萊（左）24日抵達印尼參加東協峰會。（美聯社）

東南亞國協（東協）24日在印尼 雅加達舉行針對緬甸 政變危機的臨時峰會，與會領導人的共識是，任何能使緬甸重返民主的解決方案都需要緬甸國防軍和全民聯的參與。東協因此呼籲緬甸允許東協派代表團訪問當地，幫助協調雙方之間的討論。此外，這場會議也是緬甸軍頭敏昂萊政變後首度國際場合。

此次峰會歷時約三小時，會後由東協輪任主席國汶萊發表與會領袖達成的5點共識，包括：一、立即停止在緬甸發生的暴力；二、緬甸各方展開具建設性的對話；三、東協指派特使促進對話；四、東協須提供人道援助；五、同意特使及代表團到訪緬甸會見相關各方。

此外，傳出原本討論的共識包括「釋放政治犯」，但在最終公布的東協主席聲明中，僅提及「我們注意到外界呼籲要求釋放所有政治犯」。

不過，新加坡 總理李顯龍形容，這是一次具有成果的會議，為東協在緬甸問題上勾勒出前進道路。由於緬甸國防軍總司令敏昂萊也出席峰會，李顯龍透露，敏昂萊在會上表示，不反對東協扮演建設性角色、派遣代表團及提供人道主義援助。

馬來西亞總理慕尤丁則說，緬方已接受停止向平民施暴的提案，「今天會議成果超乎預期」。

這次峰會是敏昂萊政變後，首次出席領導級會議，而過去緬甸軍政府通常由較低官階官員或民間代表出席東協峰會。有分析認為，敏昂萊罕見出席會議，是為了爭取國際承認「緬甸合法政府」地位。

雖然緬甸反政變陣營及部分觀察家不滿東協邀請敏昂萊的做法，但會前多個外交官和政府官員透露，很多東協成員國領袖希望敏昂萊與會，並親口承認會約束緬甸軍隊鎮議示威。自政變以來，緬甸示威已至少745人被殺，25萬人流離失所。

在24日東協峰會舉行前，有民眾在會場外抗議緬甸軍事政變。（美聯社） 在24日東協峰會舉行前，有民眾在會場外抗議緬甸軍事政變，與警方糾纏。（美聯社）

緬持續示威 至少1死

此外，今日峰會會場外也有大批示威者聚集，抗議緬甸軍方對平民使用武力，印尼警方出動約4400名警察戒備。在峰會舉行期間，緬甸仰光和瓦城等地也持續有反政變示威，軍方則繼續鎮壓，至少1死。