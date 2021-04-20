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德國綠黨女主席角逐總理寶座 主張對中強硬

編譯中心／綜合19日電
德國綠黨推出40歲的女性黨主席貝爾伯克角逐總理寶座，綠黨的支持度始終在朝野政黨排名第2，再度執政的可能性很高。（美聯社）
德國綠黨推出40歲的女性黨主席貝爾伯克角逐總理寶座，綠黨的支持度始終在朝野政黨排名第2，再度執政的可能性很高。（美聯社）

德國總理梅克爾執政已16年，9月26日國會大選後，將出現新任總理。人氣暢旺的綠黨宣布推出40歲的女性黨主席貝爾伯克角逐總理寶座，向保守派下戰帖。而同時，保守派正陷入權力鬥爭。

根據過去一年來的民調，綠黨的支持度始終維持在20%上下，在朝野政黨排名第2。反觀保守派正陷入分裂，現在民眾對梅克爾領導聯合政府的抗疫政策愈來愈不滿，綠黨的環保主義政見也符合德國多數年輕人關心的議題。再再讓綠黨有機會成為國會最大黨和拿下總理大位。

獲提名後角逐總理的貝爾伯克表示，德國需要突破和重新開始，「其他人想維持現狀，我代表的是更新」。2013年起擔任國會議員的貝爾伯克是德國政壇的後起之秀，對能源轉型和婦女政策有深入研究。貝爾伯克也擔任過國會親台灣小組的成員，要求政府與中國談判時應該更強硬。

德國政治學者羅莫勒（Andrea Römmele）接受各國記者聯訪時指出，2005年以來綠黨一直是在野黨，渴望重新執政，因此最近不再內鬥，出現史上少見的團結。羅莫勒分析說，貝爾伯克的弱點是沒有執政經驗，但對選民來說，年輕的她相當有新鮮感，而且給人執行力很強的印象，她的參選將為選戰帶來新氣象。

德國 梅克爾 台灣

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