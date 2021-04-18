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捷克驅逐18俄國外交官 「涉2014年軍火庫爆炸案」

編譯中心／綜合17日電

捷克政府今天表示將驅逐18名俄羅斯外交官，捷克情報部門查出他們是俄羅斯對外情報局（SVR）及軍事情報局（GRU）的特工，疑似涉及2014年捷克東部軍火庫爆炸案。

捷克警方隨後也表示，他們正在追捕涉及爆炸案的兩名俄羅斯人，嫌犯持用的護照就是涉及2018年在英國毒殺前俄羅斯雙面諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）未遂的犯案者所持用。

捷克外交部長瑪謝克告訴記者，俄羅斯大使館的18名職員必須在48小時內離開捷克。

捷克總理巴比斯表示，捷克當局握有來自29155單位的GRU官員涉及軍火庫爆炸案的「明確證據」。該軍火庫位於捷克東部維貝蒂斯地區。巴比斯表示：「那起爆炸案造成巨大物資損害，對眾多當地居民的生命構成嚴重威脅，尤其是造成兩名捷克人喪生。」

這起爆炸案於2014年10月26日發生，那座軍火庫儲存58噸彈藥，數個月後儲存98噸彈藥的附近軍火庫又發生巨大爆炸。

捷克打擊有組織犯罪部門NCOZ表示，正在追捕涉及爆炸案的兩名持用俄羅斯護照男子，護照上姓名分別為1979年出生的彼卓夫（Alexander Petrov）以及1978 年出生的波希洛夫（Ruslan Boshirov）。

英國當局也在通緝兩人，他們企圖以神經毒劑諾維喬克，毒殺俄國前雙面諜及其女兒尤莉雅。

俄羅斯 英國 大使館

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