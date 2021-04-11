緬軍仰光圍剿示威者射殺逾80人 傳拒讓援救人員收屍

緬甸安全部隊9日在商業大城仰光附近城鎮勃固圍剿反政變群眾，示威者以沙袋為掩護躲避軍方槍彈。（Getty Images）

人權團體緬甸 援助政治犯協會與緬甸境內媒體報導指出，安全部隊9日在商業大城仰光附近城鎮勃固（Bago）圍剿反政變群眾，超過80人不幸死亡。緬甸援助政治犯協會10日晚間前證實此消息。

目擊者與緬甸媒體報導，安全部隊發射槍榴彈驅散在勃固的反政變示威。一名居民指稱，緬甸當局拒絕讓援救人員靠近屍體。居民說，緬甸軍政府持續採取暴力行動，迫使他們逃到鄰近村莊。

對於軍政府不斷加大鎮壓力道，緬甸前民選政府任命的駐聯合國 大使覺莫敦今天呼籲聯合國，為緬甸畫定禁航區並實施制裁。

緬甸安全部隊9日在商業大城仰光附近城鎮勃固圍剿反政變群眾，民眾透過窗戶拍攝到安全部隊在街頭掃蕩的畫面。（路透）

中央社引述法新社報導，覺莫敦對聯合國安全理事會表示，儘管緬甸已有包括兒童在內的數百人喪命，安理會「仍未採取足夠且強有力的行動」。

覺莫敦主張，為緬甸劃定禁航區，以「避免軍方對平民區空襲造成進一步的血腥場面」。他並主張實施國際武器禁運並凍結緬甸軍方人員及其家屬的銀行帳戶，同時暫停各國對緬甸的直接投資 ，直到民選政府復權為止。

19名示威者遭判死刑

另一方面，緬甸軍方麾下的米瓦迪電視台9日報導，有19人因涉嫌殺害一名軍官副手，遭判處死刑。這是緬甸政變並鎮壓抗議者以來，首次公開宣布死刑判決。

緬甸軍政府發言人紹敏通同日表示，對抗政權的抗爭活動漸漸減少，因為民眾想要和平，軍政府將在兩年之內舉行大選。這是軍方首次為重返民主提出時間表。

此外，緬甸媒體報導，反對軍政府暴力鎮壓示威民眾的少數民族武裝團體聯盟10日攻擊東部位於撣邦一間警局，造成至少10名員警死亡。