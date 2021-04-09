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緬甸駐英大使挺翁山蘇姬 「被政變」後流落街頭

編譯中心╱綜合8日電
緬甸駐英國大使覺扎敏（左）被鎖在大使館外，隨後遭到軍政府解職。(路透)
緬甸駐英國大使覺扎敏（左）被鎖在大使館外，隨後遭到軍政府解職。(路透)

緬甸軍方自2月1日發動政變、奪取政權以來，引發長達數周的抗議活動和暴力升級，曾經呼籲釋放翁山蘇姬的緬甸駐英國大使覺扎敏（Kyaw Zwar Minn）如今竟被禁止進入使館，他形容有使館人員發動「政變」占據大使館。

緬甸軍政府發布正式通知，緬甸駐英國大使覺扎敏遭撤換；英國當局證實，被迫同意軍政府的決定。英國外交大臣拉布（Dominic Raab）譴緬甸軍政府的「霸凌行徑」，並再度呼籲釋放被罷黜的民選領袖翁山蘇姬。

效忠軍政府的外交人員奪取了大使館的控制權，令覺扎敏不得不流落街頭，只能待在車中過夜。覺扎敏受訪表示，「駐外武官」占領了使館，形容整起事件是「政變」。

覺扎敏3月曾呼籲釋放翁山蘇姬，當時更向英國BBC表示「緬甸已分裂」，可能面臨內戰危機，並堅稱自己的言論並非「叛國」，強調自己站在「中間立場」。

根據外交消息指出，覺扎敏的副手奇特溫（Chit Win）已接掌使館。

位於倫敦的緬甸駐英大使館周遭目前有警員在場戒備，警方指現場較早時有示威，但未拘捕任何人。

有「地表最帥和尚」稱號的緬甸男模Paing Takhon，近日積極參加反政變示威活動，更公開呼籲國際聲援緬甸人民，成為緬甸軍方通緝的100多名名人之一。Paing Takhon於8日凌晨在仰光的父母家中被捕。

英國BBC報導，約50名軍人和8輛軍用卡車8日凌晨到仰光北達貢區逮捕Paing Takhon。24歲、身高188公分的Paing Takhon身兼歌手、演員、模特兒等多重身分，今年元旦發願剃髮修行10天，照片曝光獲得「地表最帥和尚」稱號，在Instagram上擁有超過100萬粉絲，但他的IG和臉書目前都已被封鎖。

緬甸軍方2月1日發動政變以來，全國發起大規模抗議活動，軍方已通緝逾100名名人、網紅和記者等，連知名的喜劇演員Zarganar也被捕。

美國政府今天對緬甸國營寶石公司祭出制裁，凍結緬甸寶石公司所有資產，並及禁止與該公司進行任何交易；誓言在緬甸軍政府殘暴鎮壓民主示威之際，切斷軍政府重要資金來源。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）發表聲明指出，美國決心與盟邦一起恢復緬甸的民主，促使向軍政府問責。

緬甸知名男模Paing Takhon近日積極參加反政變示威活動。(法新社)
緬甸知名男模Paing Takhon近日積極參加反政變示威活動。(法新社)
緬甸知名男模Paing Takhon有「地表最帥和尚」稱號。(取材自Instag...
緬甸知名男模Paing Takhon有「地表最帥和尚」稱號。(取材自Instagram)

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