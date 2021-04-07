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西非最大逃獄事件 奈及利亞監獄遇襲 1800名囚犯逃亡

編譯中心／綜合6日電
奈及利亞東南部一所監獄於當地時間5日凌晨遭到武裝分子攻擊，逾1800名囚犯逃亡。（美聯社）
奈及利亞東南部一所監獄於當地時間5日凌晨遭到武裝分子攻擊，逾1800名囚犯逃亡。（美聯社）

奈及利亞伊莫州懲戒局於當地時間5日發布聲明表示，一群武裝分子在凌晨2時15分炸毀該國東南部一所監獄後，超過1800名囚犯逃亡，成為西非史上最大的逃獄事件之一。

BBC報導，多名歹徒手持火箭榴彈、機槍、炸藥和步槍闖入伊莫州奧韋里鎮監獄，與警衛發生激烈槍戰，並釋放了大量囚犯。伊莫州懲戒局證實，已有1844名囚犯從獄中逃脫，其中有6人最終返回監獄，另有35人在事件爆發後不願離開監獄。

目前尚無團體或組織聲稱對這次襲擊負責。但奈國總統布哈里（Muhammadu Buhari）將此事件定調為無政府主義者實施的恐怖攻擊，指控分離主義組織「比亞佛拉在地人」（Indigenous People of Biafra）是幕後黑手，要求安全部隊全力緝拿襲擊份子和逃脫的囚犯；不過該組織已否認參與行動，並宣稱布哈里在「說謊」。

美國之音」報導，奈及利亞是非洲人口最多的國家，監獄經常人滿為患，有70%囚犯需在牢裡待上數年，才有辦法接受審判。而事發的伊莫州，則長期以來都是奈及利亞分離主義的溫床，當地的伊博族（Igbo）早前才有民兵與軍方發生衝突，盜走大批彈藥導致該州一度宵禁

監獄 美國 宵禁

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