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68歲普亭簽署法案 有望連任總統至83歲 超越史達林

編譯中心／綜合5日電
俄羅斯總統普亭5日簽署新法，普亭有望根據新法再連任2屆總統，最久可以連任至2036年。（路透）
俄羅斯總統普亭5日簽署新法，普亭有望根據新法再連任2屆總統，最久可以連任至2036年。（路透）

俄羅斯去年夏天舉行修憲公投，當時修改總統任期讓普亭可擴張連任至2036年。普亭5日正式簽署法案，讓該公投內容合法化；若普亭真的連任兩個6年任期，等於執政至83歲。

現年68歲的普亭自1999年上位以來，已經掌權逾20年，俄羅斯去年一項修憲公投結果，允許普亭2024年結束連續2屆、累積4屆的總統任期後，能再連任2屆。該修憲公投由俄羅斯執政「統一俄羅斯黨」提出，獲73%選民贊成，由國會議員審議到上月通過相關法案。

這項新憲法讓普亭最久能持續掌權至2036年，屆時普亭將高齡83歲，並打破前蘇聯獨裁者史達林的紀錄，成為彼得大帝逝世以後，掌權最久的俄羅斯領導人。

新憲法生效後總統任期會重新計算，變相取消原來的任期限制，被俄國反對派和西方輿論砲轟為謀求「終身制」。普亭日前表示，他尚未決定2024年是否繼續競選連任總統。

普亭執政早期以鐵腕解決車臣戰爭得民心，又憑當時油價高漲保持經濟穩定，強人形象也備受擁護。但隨著油價下跌、吞併克里米亞招至西方制裁，俄羅斯經濟陷入困境，政府高層又被揭發貪腐，民眾不滿聲音日增，國內示威與日俱增。

普亭 俄羅斯 公投

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