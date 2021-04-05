約旦前王儲文武雙全聲望高、親反對派…惹國王不悅
約旦前王儲3日被指預謀政變，遭到軟禁。哈姆扎在國民間人氣頗高，但並非王權重大威脅，真正導火線是他與不滿政府的部落互動頻繁，讓國王阿布杜拉不悅。
路透、半島電視台報導，常有照片顯示哈姆扎跟部落人士接觸，最近也跟全國各地部落領袖會面，又應邀訪問部落長輩，因此被認為與部落人士關係密切。
而這些具影響力的部落，在近幾周號召示威，抗議在新冠疫情重創經濟和提高失業率之際，國家仍貪腐嚴重，示威者甚至要求政府下台；而哈姆扎被捕後，也拍影片批評當局貪汙，顯然與部落人士同調。
美國長島大學教授表示，約旦現有事態「反映國內分歧」，「前王儲講貪污的言論，確實反映了約旦當下經濟境况。」一名美國前官員則說，這起事件並非實質政變，但關乎推動示威，可能引發「人民起義」。
另據中國時報報導，哈姆扎深受父親、已故胡笙國王喜愛，國王生前曾說，這個兒子猶如開心果，而他的經歷也堪稱是文武雙全的王子。
哈姆扎自幼在英國就讀貴族學校哈羅公學，1999年以優異成績畢業於英國桑德赫斯特皇家軍事學院。哈姆扎返回約旦服役後，在英國、波蘭、德國和美國等接受軍事訓練，並加入約旦／阿聯部隊，赴前南斯拉夫從事國際維和任務。2006年，哈姆扎完成哈佛大學學業，私下的他喜歡閱讀歷史書籍，並擅長跳傘、熱愛騎重機、巴西柔術和打靶等運動。
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