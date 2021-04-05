約旦前王儲文武雙全聲望高、親反對派…惹國王不悅

前王儲哈姆扎是約旦已故國王胡笙與其最寵愛的第四任妻子努兒王后的長子。（路透資料照片）

約旦前王儲3日被指預謀政變，遭到軟禁。哈姆扎在國民間人氣頗高，但並非王權重大威脅，真正導火線是他與不滿政府的部落互動頻繁，讓國王阿布杜拉不悅。

路透、半島電視台報導，常有照片顯示哈姆扎跟部落人士接觸，最近也跟全國各地部落領袖會面，又應邀訪問部落長輩，因此被認為與部落人士關係密切。

而這些具影響力的部落，在近幾周號召示威，抗議在新冠疫情重創經濟和提高失業率之際，國家仍貪腐嚴重，示威者甚至要求政府下台；而哈姆扎被捕後，也拍影片批評當局貪汙，顯然與部落人士同調。

美國長島 大學教授表示，約旦現有事態「反映國內分歧」，「前王儲講貪污的言論，確實反映了約旦當下經濟境况。」一名美國前官員則說，這起事件並非實質政變，但關乎推動示威，可能引發「人民起義」。

另據中國時報報導，哈姆扎深受父親、已故胡笙國王喜愛，國王生前曾說，這個兒子猶如開心果，而他的經歷也堪稱是文武雙全的王子。

哈姆扎自幼在英國 就讀貴族學校哈羅公學，1999年以優異成績畢業於英國桑德赫斯特皇家軍事學院。哈姆扎返回約旦服役後，在英國、波蘭、德國和美國等接受軍事訓練，並加入約旦／阿聯部隊，赴前南斯拉夫從事國際維和任務。2006年，哈姆扎完成哈佛大學學業，私下的他喜歡閱讀歷史書籍，並擅長跳傘、熱愛騎重機、巴西柔術和打靶等運動。