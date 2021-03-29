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辱女記者肉體換新聞 巴西總統判賠3500元

編譯中心／綜合28日電

巴西據聖保羅一間法庭日前裁決，總統波索納洛因侮辱巴西最大報《聖保羅頁報》（Folha de S.Paulo）的女記者梅洛（Patricia Campos Mello），需賠償2萬雷亞爾（約3507美元）。波索納洛有15天的時間對該判決提出上訴。

聖保羅頁報報導，梅洛曾發表一系列偵查報導，質疑波索納洛於2018年巴西總統大選期間，透過一個機構詆譭其政敵。梅洛的報導稱，當年大選中，有關波索納洛被槍擊消息及一系列影射選舉對手的假消息，讓波索納洛大為受益。

去年2月，波索納洛在接受採訪時稱，梅洛出賣身體以換取關於他的負面新聞。隨後，梅洛對波索納洛提起訴訟。

據報導，法官指出，「被告人行使言論自由權的行為侵犯了原告的名譽，對原告造成了精神以及名譽損害，因此應承擔責任」。根據判決，波索納洛必須支付訴訟費和律師費，為賠償金額的10%。

梅洛的代理律師稱，該判決除了司法意義上的勝利外，還代表著所有因職業被攻擊的女性的勝利。

巴西網站「UOL」稱，這不是「波索納洛家族」第一次被判向新聞工作者賠償損失。今年1月，波索納洛兒子也因在YouTube發表類似誹謗言論，賠償3萬雷亞爾（約7013美元）。

槍擊 YouTube

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