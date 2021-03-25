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遲來的東奧聖火終於來了 女星石原聰美點燃

編譯中心╱綜合25日電
東京奧運聖火傳遞，由日本女演員石原聰美(右二)點燃。(路透)
東京奧運聖火傳遞，由日本女演員石原聰美(右二)點燃。(路透)

延期一年的東京奧運聖火傳遞，今天由女演員石原聰美點燃聖火，從福島核子事故廢爐作業據點、福島縣足球設施J-VILLAGE正式起跑，將約有萬名跑者接力在121天內跑遍全日本

中央社引述日本NHK報導，東京奧運聖火傳遞今天從福島縣起跑，將約有1萬名跑者接力跑到7月23日的東奧開幕式，利用121天跑遍全日本。

聖火傳遞出發地點是福島核子事故廢爐作業據點、福島縣足球設施J-VILLAGE，於日本時間上午9時舉行出發儀式。

出席人士包括東京奧運暨帕運組織委員會主席橋本聖子、奧運大臣丸川珠代、東京都知事小池百合子、福島縣知事內堀雅雄等人，以及女演員石原聰美、三度出賽帕運射擊項目的田口亞希等5名東奧官方大使；因疫情因素，出發儀式不開放一般觀眾入場。

出發儀式首先相繼演奏奧林匹克會歌、日本國歌，由福島縣的小學生與中學生合唱311東日本大地震復興與支援主題曲「花正在開」；隨後由石原聰美與田口亞希點燃聖火。

聖火去年3月20日從希臘以專機運抵日本的宮城縣航空自衛隊松島基地，這一年來保存在日本，並進行展覽。

第一棒跑者由曾在2011年女子世界盃足球賽奪冠、被暱稱為「大和撫子」（瞿麥花）的日本國家女子足球隊16名成員擔任，成員之一的岩清水梓點起聖火火炬，約在9時40分出發起跑。

今天預定將有100名跑者跑遍福島縣內10個市町村，預計日本時間下午5時抵達第一天的終點典禮會場。

東奧組委會為因應新冠疫情，聖火傳遞進行網路直播，並呼籲民眾避免密集聚集在沿途觀看。若判斷沿途人潮過多，也將跳過該場地，直接前往下一個處所；此外，工作人員若發生群聚感染，也將考慮停止在公開道路進行聖火傳遞。

東京奧運聖火點燃後，由日本女子足球隊跑第一棒。(路透)
東京奧運聖火點燃後，由日本女子足球隊跑第一棒。(路透)

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