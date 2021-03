不明大火襲孟加拉洛興雅難民營 15死400失蹤

聯合國 23日表示,位於孟加拉東南部科克斯巴扎爾(Cox's Bazar)一座全球最大的難民營發生大火,已知15人死亡、560人受傷、400人仍下落不明,至少4.5萬人無棲身之處。該難民營是近百萬名洛興雅人的棲身之處。

Massive fire in #Rohingya refugee camp in #Kutupalong #Bangladesh today. Please pray for them. pic.twitter.com/QyXMZnOYqv