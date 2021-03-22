澳洲「50年一遇」洪災來襲 雪梨漏夜疏散

澳洲新南威爾斯省豪雨成災，救援人員21日在雪梨郊區用橡皮筏救援被洪水圍困的人士。（路透）

澳洲 東岸周末期間的破紀錄降雨，為人口最多的新南威爾斯省帶來半個世紀以來最嚴重洪災，雪梨西北部低窪地區災情尤為嚴重，有數百棟住宅遭殃，數千名居民今天徹夜撤離。當局並宣布該省16個地區進入「自然災難」狀態。

新南威爾斯省省長貝雷吉克利安表示，降雨情況比原本預期還糟，對雪梨西北的低窪地區來說更慘，「我們昨天以為會是20年一遇的事件，如今看來更像50年一遇的現象」。由於洪水 來得又快又急，造成大面積破壞，雪梨西北部分地區的民眾半夜接獲命令撤離，省長表示，可能還須撤離另外4000人。

新南威爾斯省中海岸麥夸利港市（Port Macquarie）變成澤國，房屋被洪水淹沒。（路透）

「雪梨晨驅報」網站顯示，雪梨以北的塔里成了水鄉澤國，有約150名民眾在一個過去當作野火避難地點的禮堂留宿一晚。此外，有一對情侶在當地租了一間三房村舍，原本打算20日結婚，想不到房屋卻被洪水沖走。屋主鮑伊說：「它就像一間船屋，快速沿河漂走。」

緊急服務部門的報告顯示，18日至21日，已經接到7000多通求救電話，並執行約650次的救援。

全省約有16區有水浸威脅及疏散警告，包括盛產葡萄酒的獵人谷。當局已宣布受災地區為「自然災害」狀態，災民可獲政府援助，包括維修損毀房屋，補貼牲畜或農作物損失，並提供低息至零息貸款。

惡劣天氣也阻礙新省的新冠肺炎疫苗 運送，影響當局準備在未來數周為近600萬人運送首劑疫苗的計畫。