大馬回應北韓片面斷交…關閉使館趕人 金正男案就曾翻臉

北韓 19日發表聲明，聲稱馬來西亞將一名北韓公民引渡到美國 ，決定和馬來西亞斷交。馬國外交部隨即譴責平壤這項決定「不友善且毫無建設性」，並要求北韓使領館人員及家屬在48小時內離境。

據朝中社報導，北韓外務省指出「馬來西亞當局17日將我國的無辜公民當成『罪犯』並最終強制引渡給美國，我們宣布與實施特大型敵對行為的馬來西亞斷絕外交關係」。聲明表示該公民是「多年以來在新加坡從事合法的對外貿易活動的工作人員」，參與「非法洗錢」的指控是毫無根據的捏造。

馬來西亞外交部隨後發布新聞稿表示，對北韓與馬國斷交的決定深感遺憾，並譴責這項決定「不友善且毫無建設性」，有違相互尊重的精神。新聞稿指出，當局被迫關閉自2017年起暫停運作的馬國駐北韓大使館 ，並要求北韓在吉隆坡大使館人員及眷屬在48小時內離境。

據韓聯社報導，馬來西亞引渡至美國的北韓公民為59歲男子文哲明。FBI指出，他涉嫌將酒、手錶等奢侈品運至北韓，並經營空殼公司洗錢，違反對北韓經濟制裁，因此請求馬國政府協助引渡。

北韓與馬來西亞的外交關係曾非常緊密，馬來西亞曾是全球唯一北韓免簽的國家。不過2017年北韓領導人金正恩兄長金正男在馬來西亞遇害案，令兩國關係急轉直下。

金正男於2017年2月在吉隆坡第2國際機場準備登機前遇刺身亡。北韓指責馬來西亞拖延移交遺體，並質疑馬國警方調查不公。兩國其後互相驅逐大使並終止免簽政策，雙方關係降至冰點。

大馬近年恢復與北韓官方接觸，尋求緩和關係，但協商進度停滯。