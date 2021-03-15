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日媒：美日2＋2會談 將點名譴責北京 日相傳4月9日會拜登

編譯中心／綜合14日電

日本讀賣新聞今天報導，日本首相菅義偉可能在美東時間4月9日和美國總統拜登會面，成為第一位在白宮和拜登見面的外國領袖。另外，日美政府也在協調，將在日美「2加2會談」後公布的成果文件上，點名批評中國。

日本政府目前規劃菅義偉率團於4月8日出發，9日出席在美國華府舉行的日美領袖會談，預計10日返回日本。作為防疫對策，菅義偉此行除縮短訪美停留時間，跟領袖會談相關的活動也減到最少；由於訪團成員人數也縮減到最少，預料日本外務大臣茂木敏充不會隨行。

菅義偉與拜登的領袖會談上，預料將就進一步強化日美同盟關係及合作實現「自由且開放的印度太平洋」進行協商。

另外，日美政府也在協調，在領袖會談登場前，預計本月16日於東京登場的日美外交及國防首長舉行的「日美安全保障協議委員會」（2加2會談）後公布的成果文件上，點名批評意圖在東海及南海改變現狀的中國。一旦日美政府屆時在成果文件上以點名方式牽制中國，將相當罕見。

日美「2加2會談」成果文件預料將批評不斷派遣海警船航行釣魚台列嶼（日美皆稱尖閣諸島）周邊海域的中國，也將載明「尖閣諸島」適用日美安全保障條約第5條規定。

對中國授權海警執法必要時可對外國船隻動武的海警法，日美雙方也檢討將在成果文件中加入「同感嚴重憂慮」等文字。

日本內閣官房長官加藤勝信12日曾表示，菅義偉將在4月上半走訪美國。拜登的前任─川普在2016年當選美國總統後，菅義偉的前任─安倍晉三正是第一位和他見面的外國領袖。

此外，日本共同社報導，日本政府認為在進行「奧運外交」的同時，也必須考量疫情及國內輿論，所以將對參加東京奧運開閉幕式的各國政要，設定訪團成員人數上限。

報導指出，13日採訪多名相關人士得知，關於東京奧運及帕運期間赴日的各個國家或地區重要官員及隨行人員，日方要求將元首或領袖層級和體育部長等部長層級訪團人數，分別限制在最多12人和5人。

日方認為在著眼「奧運外交」允許放寬各國政要入境和隔離措施的同時，考慮到新型冠狀病毒變異株及日本境內輿論，有必要設定人數上限。

東京奧運預計不開放海外普通觀眾入境，但配合開閉幕式等，各國總統或領袖、部長級官員等政要可能赴日，包括2024年巴黎奧運舉辦國、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等人。

日本政府將東奧視為機會，打算由首相菅義偉及閣員們展開外交工作。在東奧延期前，日本政府曾為了應對開閉幕式期間超過100個國家或地區元首、領袖層級人士來訪進行籌備，但料想疫情可能造成各國政要避免前往日本，日本政府未來仍將持續確認各國政要的訪日意向。

日本 東京奧運 菅義偉

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