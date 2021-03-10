拜登將視訊主持美日印澳峰會 白宮拒談「反制中國猜測」

美國白宮發言人莎奇（Jes Psaki）9日在例行記者會表示，美國總統拜登 12日將與日本、印度 和澳洲領袖舉行四方安全對話（Quad）的領袖會議，莎奇表示，預期在會中談到應對新冠肺炎、經濟合作與氣候危機等一系列議題。

英國金融時報日前報導這場會議時稱，拜登將主持這場會議，並選擇以四方安全對話作為他首場主辦的峰會，凸顯拜登希望重振四方會談架構，作為對中政策的一環。

但莎奇在談到可能討論的主題時，並未言及中國 ；美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在例行記者會表示，四方安全對話著重共同利益，非關任何單一挑戰或單一的競爭者。

這場會議將有拜登、日本首相菅義偉、印度總理莫迪和澳洲總理莫里森參加。路透報導，印度外交部長稱這場會議將處理涉及共同利益的區域與全球議題，並交換在可合作領域的看法，以維持自由開放和包容的印太；莫里森則說，這場會議將聚焦區域安全和氣候變遷。

莎奇表示，四方安全對話過去都是外交部長層級交流，12日的會議將是首次領袖級對話；拜登將此視為最早多邊參與的架構之一，意味其重要性，也代表美國將在印太地區與盟友和夥伴緊密合作。

路透引述一名資深官員的說法表示，四方安全對話將成為新的印太地區標準外交模式。

資深官員表示，12日的會議將宣布一項支持印度生產疫苗的金融協議，用以應對中國「疫苗外交」；另外，會議結束後，將為東南亞國家提供新冠疫苗。

路透報導，這場領袖會議將持續至少2小時，且會安排在今年內舉行實體會議。

金融時報日前報導，白宮近幾周來與日印澳討論共同擬定一項為亞洲各國提供新冠疫苗的計畫，作為反制北京影響力的其中一項努力；不只疫苗，這四國正在討論對印太地區產生長期影響的策略，知情人士透露這將是「重大而大膽的措施」。

金融時報引述另一位知情人士說法指，「拜登政府正以『四方安全對話』為其亞洲政策的核心之一。」

「四方安全對話」自2007年成立至今，始於各國協調因應2004年南亞海嘯的措施，之後因印度和澳洲擔心會被視為挑釁中國，活動因而陷入沉寂；美國前總統川普恢復這個架構。專家指出，由於印度和中國的緊張關係升高，印度的態度已「大幅轉變」，從不願選邊站，改為願配合對抗中國。

此外，南華早報引述一名拜登政府高階官員的說法，稱美中正在協商近期舉行高層會議，白宮與國務院均未證實，莎奇表示「沒有最終細節可提供」，路透引述資深官員說法表示，正與中國進行高層對話的磋商，這場會議並非總統層級，但會「非常高層」，近期可望公布。