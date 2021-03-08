向西方示好？說客曝：緬軍拒當中國傀儡想遠離

緬甸安全部隊7日在瓦城鎮壓抗議活動，朝抗議者施放催淚瓦斯。（美聯社）

緬甸 政變至今已一個多月，軍政府飽受國際譴責，包括美國 、歐盟都祭出制裁。而根據自稱受雇於緬甸軍事執政團的以色列裔加拿大籍說客賓梅納什說法，軍政府希望改善與西方國家的關係，遠離中國 ，似乎有意改變現狀。

路透報導，賓梅納什曾是以色列軍事情報官員，過去也曾為辛巴威總統穆加比以及蘇丹軍事統治者提供服務。賓梅納什6日受訪表示，軍方將領希望在政變後能完全退出政治，並尋求改善與西方國家的關係，與中國保持距離。中國外交部長王毅7日在北京談及緬甸局勢時表示，當務之急是防止發生新的流血衝突，盡快實現局勢緩和降溫。

賓梅納什說，他任職的公司「Dickens & Madson Canada」受雇於緬甸軍方，將協助他們與美國等國家溝通。賓梅納什說，緬甸軍方認為被西方國家「誤解了」，且自2016年實質領導緬甸的翁山蘇姬太過親中，讓軍方感到不高興，「緬甸想要親近西方和美國，而不是中國……他們不想成為中國的傀儡」。

他表示，緬甸軍方也希望讓逃到孟加拉的洛興雅穆斯林回國。賓梅納什指出，他已經和沙烏地阿拉伯以及阿聯聯繫，尋求他們支持遣返洛興雅人的計畫。緬甸軍方在2016年和2017年對境內少數民族洛興雅人發動攻擊，進行無差別的殺戮、強暴婦女、燒毀民房，導致數十萬洛興雅人被迫逃到孟加拉。