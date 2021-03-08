美韓年度軍演登場！規模縮小 恐仍讓北韓借題發揮

幾門自走砲7日停在接近兩韓邊界的南韓坡州。南韓和美國將從8日展開年度聯合軍演。（美聯社）

南韓 政府7日表示，南韓和美國 即將從8日展開為期九天的年度聯合軍演，但受到新冠疫情影響，軍演規模將會縮小，採電腦兵棋推演，取消野外演習。不過，媒體指出，這項年度軍演仍可能觸怒長期以來認為韓美是為入侵而演習的北韓 。

韓聯社報導，南韓合同參謀本部發布聲明說，即將到來的年度訓練是電腦模擬的兵棋推演，只是「防衛」性質的軍演。這場軍演不會包括戶外演習，參與的部隊與裝備也會因為疫情關係減到最小。

在疫情之前，由於美國前總統川普政府想藉由談判說服平壤解除核武計畫，韓美年度軍演規模早有縮減，從2018年起就取消野外演習。

南韓參謀本部聲明說，韓美盟國決定，為「維持備戰態勢，並支持為非核化、建立朝鮮半島和平進行的外交努力」而舉行聯合軍演。

目前有近3萬名美軍駐紮南韓，而每年動員數以萬計南韓軍人的韓美演習，總會觸怒北韓。2018年6月美國首度與北韓在新加坡舉行高峰會後，時任美國總統川普表示，將暫停「極具挑釁意味的」韓美聯合軍演。

美國務卿將訪韓 協議分攤軍費

然而，2019年2月川普與金正恩在越南河內二度高峰會，雙方並未就北韓核武問題達成共識。專家指出，這次韓美年度軍演是美國總統拜登上台後首次，北韓有可能以這次軍演為藉口，對美國展開新的挑釁，測試拜登政府反應。

此外，美國國務卿布林肯與國防部長奧斯汀計畫本月中訪問日本與南韓，展開外交政策與安全議題會談，可望與南韓就軍費分攤達成協議。