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長子招待致內閣廣報官請辭 日相再致歉 挨轟「慢半拍」

編譯中心／綜合1日電

日本首相菅義偉長子菅正剛早前爆出招待官員，引發未利益迴避爭議，內閣廣報官山田真貴子也因接受招待請辭獲准，菅義偉今天對此致歉並表示深刻反省。

日本總務省11位官員接受菅正剛等人招待，日前已遭總務省給予減俸等程度不一的處分，連總務大臣武田良太也主動返還薪俸。

而山田過去擔任總務審議官時，也接受相關公司「東北新社」招待，但應她是特任官，並不在處分對象範圍內，請辭前曾表示將主動返還6成月薪。

NHK報導，菅義偉今天在國會備詢時表示山田真貴子請辭獲准。菅義偉說，「針對我的家人跟此事有關，結果造成公務員違反倫理法，我感到非常抱歉，要向全體國民深深致歉」。他說，造成國民對行政單位信賴大幅下降的事態，「我必須深刻反省」。

日本時事通信社報導，山田請辭事實上的引咎辭職；菅義偉的危機處理則又「慢半拍」，在野黨也提高批評力道。菅義偉一開始只希望山田返還部分薪資作為解決方案，力挺續留現職，但遭在野黨砲火猛攻後，不得不改變方向。

報導指出，菅義偉政府繼因應疫情後，又在招待爭議處理上「慢半拍」，對政府帶來嚴重打擊。日本政府相關人士說，如果上周就讓山田請辭就好了。

菅義偉 日本 疫情

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