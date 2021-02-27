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槍手闖校園！奈及利亞300女學生遭綁架 當地人嘆：是日常

編譯中心／綜合26日電
奈及利亞頻頻傳出綁架事件。圖為2020年奈及利亞西北部卡齊納州一所學校遇襲，數百名學生被擄，民眾舉牌向政府抗議。(路透資料照片)
奈及利亞頻頻傳出綁架事件。圖為2020年奈及利亞西北部卡齊納州一所學校遇襲，數百名學生被擄，民眾舉牌向政府抗議。(路透資料照片)

非洲國家奈及利亞西北部的贊法拉州，傳出一所學校26日凌晨1時遭一群槍手闖入，綁架超過300名女學生。這是奈及利亞一周以來發生的第二起綁架事件，讓人想起2014年276名女學生遭激進組織「博科聖地」擄走，慘淪性奴的悲劇。

BBC、路透報導，奈及利亞警方稍後透過聲明證實，一群身分不明槍手綁架了317名女學生，贊法拉州警方和軍方已經展開聯合搜救行動。

該校一名教師透露，匪徒分別駕駛皮卡貨車和騎機車闖進學校，部分歹徒還穿著與政府安全部隊人員相仿的制服，喝令女學生上車。但也有目擊者表示，歹徒是步行抵達學校。

當地民眾指出，「槍手於午夜抵達校園，並在其中盤桓數小時。贊法拉州的村莊不斷地遭到槍手攻擊、綁架與勒索，這間學校只是其中的縮影。」

聯合國兒童基金會(UNICEF)以「恐懼」來形容這起綁架。人權組織則譴責綁架「嚴重違反國際人道主義法」，奈及利亞政府應採取一切措施，使該國孩童以及在武裝團體挾持下的兒童，都能恢復安全。

BBC指出，奈及利亞武裝團體經常綁架學生勒索贖金。就在上周，一群匪徒襲擊尼日州的一所學校並綁走42人。奈國西北部和中部地區具有重型武裝的犯罪集團，近年來加強發動襲擊，犯下綁架勒贖、強暴和掠奪等罪行。

2014年4月，伊斯蘭激進組織博科聖地在契布克鎮綁架276名女學生，同年12月攻擊東北部古姆蘇里村，殺害32人並綁走185名婦孺。

聯合國

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