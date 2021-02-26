武裝部隊要求下台 亞美尼亞總理斥為政變

亞美尼亞總理帕辛揚拒絕下台，並說武裝部隊要求他下台形同政變。(路透)

俄羅斯 國際傳真社(Interfax)報導，亞美尼亞武裝部隊今天(25日)發表聲明，要求總理帕辛揚(Nikol Pashinyan)及其政府下台。

央廣報導，亞美尼亞和亞塞拜然去年為了納哥諾卡拉巴克地區(Nagorno-Karabakh)，爆發6個星期的流血衝突，造成數千人死亡。

批評者指稱，帕辛揚應對這場衝突簡直是一場災難。這使得帕辛揚面臨民眾示威和要求下台。

帕辛揚今天透過臉書 直播向全國發表演說，拒絕下台，並說武裝部隊要求他下台形同政變，他呼籲支持他的民眾到首都葉里凡(Yerevan)集結。

帕辛揚並且表示，他已經開除了亞美尼亞武裝部隊參謀長。

目前不清楚，軍方是否會動用武力來支持這項聲明。

納哥諾卡拉巴克地區位於高加索山區南部，在亞塞拜然境內，但人口卻以亞美尼亞人為主，由亞美尼亞分離主義分子所盤據，多年來的談判都無法達成和平條約化解爭端。

亞塞拜然與亞美尼亞1988到1994年為這個地區打過一仗，亞美尼亞支持自稱建國的納卡區，但從未正式承認。

去年9月27日，兩國再度為此爆發激戰，並持續了45天。11月9日，在俄羅斯調停下，亞美尼亞與亞塞拜然簽署協議，終結雙方在納哥諾卡拉巴克的衝突，但亞美尼亞必須放棄大片土地。

自從簽署協議後，帕辛揚就不斷面臨大規模民眾示威，要求他下台。