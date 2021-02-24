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緬甸示威者 抗議印尼挺軍政府

編譯中心╱綜合23日電
緬甸在全國大規模罷工後，示威行動仍不斷，圖為示威者手持標語抗議。 (歐新社)
緬甸在全國大規模罷工後，示威行動仍不斷，圖為示威者手持標語抗議。 (歐新社)

緬甸反政變示威23日在全國各地持續上演，在最大城仰光，群眾聚集在印尼大使館外，抗議媒體報導印尼提議支持緬甸軍政府在一年內舉辦大選，要求印尼尊重去年11月緬甸大選結果。

示威者高呼口號並高舉標語，其中一幅寫著「印尼，我們不是朋友就是敵人，走著瞧」。示威者漢尼說：「身為緬甸公民，我們不能等上一年。」

一家國際媒體22日報導，印尼打算說服東協其他成員國同意，督促緬甸軍政府實現諾言，如期在一年內舉辦自由公正的選舉。印尼外交部發言人否認，說支持緬甸新選舉根本不是印尼的立場。

緬甸發動「春天革命」，天天都有民眾上街抗議，不過這時候，緬甸軍方卻威脅，如果媒體再使用「政變」這個字就會被撤照。網路上還有軍人拿出真槍實彈，威脅民眾只要抗議，就會開槍射殺。

現在緬甸的抗議已經不分世代，從年輕人到已經白髮蒼蒼的老奶奶都背著小孫子上街，有女孩拿起水桶猛敲，白天是小提琴打鼓樣樣來，晚上是敲鍋碗瓢盆宣洩不滿。網路上則有一段視頻是一名緬甸軍人對著鏡頭秀出真槍實彈，恐嚇著晚間8點執勤時就會開槍，接著拿出一把長槍：「這不是玩具槍喔，這裡面都是真的子彈喔。」

他在鏡頭前把玩槍枝，作勢瞄準民眾，還威脅說要是再敲鍋碗吵鬧，就等著吃子彈。

七大工業國集團（G7）外長23日發表聯合聲明指出，使用暴力對付緬甸反政變示威者令人無法接受，施暴者必須負起責任。聲明指出：「任何以暴力對付和平示威的人士，都須負責任。」

歐盟外長宣布將扣押軍方資金，美國也再對兩名將領祭出制裁，凍結緬甸空軍參謀長貌貌覺和中將莫敏吞在美資產，並禁止入境，警告軍方必須盡快恢復民選政府，否則會毫不猶豫採取進一步行動。

德國也表態。德國外長馬斯：「同時，我們也有所準備，萬一緬甸情勢無法降溫的話，那麼我們也保留最後手段，就是對緬甸軍人祭出制裁，我們已經隨時準備好行動。」

同時，臉書也將緬甸軍方電視台官方頁面刪除，現在不管怎麼搜尋都是一片空白，臉書表示，這些頁面違反社群規範，似乎也表態支持反政變。

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