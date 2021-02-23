阿富汗首都爆炸 「媽媽起來啊」滿身血孩童哭喊惹鼻酸

阿富汗首都喀布爾21日發生爆炸事件，喀布爾警方表示，已知至少2人喪命，另有5人受傷。圖為喀布爾爆炸現場。（美聯社）

阿富汗首都喀布爾21日發生爆炸事件，網路隨後迅速流傳一段駭人影片，可見渾身是血的兒童站在陷入昏迷的婦人旁哭喊「媽媽起來」，引發網友鼻酸。目前沒有任何組織出面宣稱犯下這起攻擊事件，但阿富汗維安部隊經常是民兵組織神學士攻擊的目標，而神學士否認涉入此事。

中央社引述法新社報導，這起爆炸事件再度在早已厭倦戰爭的阿富汗引發眾怒。

報導說，這起爆炸似乎是針對喀布爾維安部隊而來。喀布爾警方發言人法拉瑪茲（Ferdaws Faramarz）表示，已知至少2人喪命，另有5人受傷。

阿富汗一名幼童站在昏迷婦人旁，哭喊「媽媽起來」。（取材自推特） 阿富汗首都喀布爾21日發生爆炸事件，喀布爾警方發言人法拉瑪茲表示，已知至少2人喪命，另有5人受傷。圖為喀布爾爆炸現場。（美聯社）

那段在事發後不久拍下的影片中，可見焦黑且滿是鮮血的屍體倒在路上，同時還有兩個小孩在一名昏倒的婦人身邊哭泣著。

那兩個孩子尖叫著，其中一人滿身是血，而且一度有孩子哭喊「媽媽起來啊」。影片中可以聽見，在婦人被抬離現場時，拍攝者告訴兩名兒童「別慌」。推特用戶馬利薩達（Ejaz Malikzada）表示：「實在不忍心看到這位母親和她的孩子遭遇這樣的事。」喀布爾警方發言人稍晚證實，兩名受輕傷的孩童已接受治療，而影片中的婦人受到重傷。

與神學士（Taliban）談判的阿富汗政府和平小組成員庫菲（Fawzia Koofi）表示：「當看到孩子們因為母親受傷而哭泣，犯下這些罪行的人要怎麼解釋自己的行為是合理的？這一切必須停止。」

在阿富汗政府與神學士充滿緊張的和平談判過程中，喀布爾和阿富汗其他城區，幾乎每天都會傳出爆炸聲響。暴力升高促使美國 總統拜登 的政府先前開始審查去年華府 與神學士簽署的協議。那份協議是要讓美軍在未來幾個月內完全撤離，並讓阿富汗政府與神學士展開和談。拜登正在考慮是否按計畫在5月1日期限前撤回剩餘的2500名美軍，還是要冒著神學士血腥反彈的風險留在那裡。