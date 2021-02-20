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讀者留言批評司法 大馬「異議網媒」挨重罰

編譯羅方妤／綜合19日電
馬來西亞網媒「當今大馬」因忽視冒犯司法機構的讀者留言，被判藐視法庭，處以50萬令吉罰款。圖為「當今大馬」總編輯顏重慶。（歐新社）
馬來西亞網媒「當今大馬」因忽視冒犯司法機構的讀者留言，被判藐視法庭，處以50萬令吉罰款。圖為「當今大馬」總編輯顏重慶。（歐新社）

馬來西亞聯邦法院19日宣判，網媒「當今大馬」（Malaysiakini）因忽視冒犯司法機構的讀者留言，被判藐視法庭，處以50萬令吉（約12.3萬美元）罰款。這起案件被廣泛視為馬國媒體自由遭到限縮，尤其處罰對象是媒體而非留言者。

馬來西亞總檢察長去年起訴當今大馬和總編輯顏重慶，忽視五則讀者網路留言，並稱言論削弱大眾對司法機構信心。聯邦法院七名法官19日以6：1表決結果，宣判當今大馬要為「傷害國家司法體系」讀者留言負全責，罰款50萬令吉，且須在24日前繳清罰款。這超過檢方求處20萬令吉（約4.9萬美元）罰款2倍，但總編輯顏重慶無罪。

當今大馬報導，七名法官中只有法官娜麗妮認為，當今大馬發現問題後即刪除留言，合乎法規。當今大馬和顏重慶也堅稱，警方和他們聯絡後，就刪除了冒犯言論。

馬來西亞媒體受高度管制，經常被國家掌控團體主導，當今大馬向來是反對派和批評者的平台。亞洲人權發展論壇在一則推文中表示，法院判處罰金金額是檢方建議的兩倍多，是司法騷擾異議聲音的信號，也代表未能保護新聞自由。

馬來西亞去年世界新聞自由指數排名從145名大幅進步至101名，但人權團體已表示，言論和新聞自由在首相慕尤丁去年3月組成新政府後面臨新的壓力。

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