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緬甸局勢緊張！仰光現裝甲車 美使館：將有軍事行動

編譯中心／綜合15日電
緬甸軍事政變發生半個月，裝甲車昨首現仰光街頭，觸發美國駐當地大使館發出「可能有軍事行動」的警告。圖為14日有僧人走到仰光街頭的裝甲車旁做出象徵反抗強權的「三指禮」，並展示希望結束政變、暴力的標語。（路透）
緬甸軍事政變發生半個月，裝甲車昨首現仰光街頭，觸發美國駐當地大使館發出「可能有軍事行動」的警告。圖為14日有僧人走到仰光街頭的裝甲車旁做出象徵反抗強權的「三指禮」，並展示希望結束政變、暴力的標語。（路透）

緬甸反政變示威持續，最大城市仰光街頭14日甚至出現裝甲車，美國大使館表示有報告顯示當地可能發生軍事行動，敦促當地美國公民「就地躲避」，大使館並表示15日凌晨起恐將斷網斷電。網路追蹤組織NetBlocks指出，緬甸15日凌晨經歷兩周內的第3次全國性斷網，連網率只剩下平常的14%。

緬甸14日再有萬人示威，是抗議活動連續第9日，有工程系學生穿白衫在仰光遊行，要求釋放翁山蘇姬；在首都內比、東南部臨海的土瓦鎮及最北克欽邦的韋莫等地，都有集會遊行。路透報導，克欽邦警察14日開槍驅散示威。

緬甸反軍事政變示威14日進入第9天。（歐新社）
緬甸反軍事政變示威14日進入第9天。（歐新社）

軍方捕社運者 傳400人入獄

緬甸軍方14日對數名提倡全國反政變示威的社運人士發布逮捕令，並警告民眾不要窩藏政治活躍分子，否則會被問罪。軍政府迄今逮捕了約400名社運人士，包括曾被囚禁多年的1988年民主運動學生領袖敏哥奈等7人。

此外，緬甸軍政府領導人敏昂萊13日簽令，授權安全部隊毋須申請法庭命令，就能拘扣嫌犯超過24小時，也能闖進私人物業搜查私人財產及逮捕嫌犯，且毋須申請就可監控民間通訊。外界質疑修訂是更嚴厲鎮壓的先兆。

緬甸各界也盛傳15日凌晨1時到9時網路將被切斷，美國大使館14日晚發出公告指出，有跡象顯示仰光有軍事行動，並可能斷網；大使館呼籲在緬甸的美國公民，於晚間8時到凌晨4時的宵禁時間內，待在安全庇護處所。

一位當地媒體工作者表示，15日凌晨將是緬甸政變以來最關鍵的一晚，可能斷網、斷電；他研判軍政府的目標在逮捕主要的抗議領袖，並逼醫護人員回到工作崗位上。

各國聲援示威 東京千人遊行

加拿大、丹麥、捷克、芬蘭、法國、德國、義大利、荷蘭、西班牙、瑞典、挪威、瑞士、英國和美國駐緬甸大使，14日發表聯合聲明指出「全世界都在看」。聯合聲明呼籲緬甸軍警不要使用暴力對待抗議人士和民眾，並譴責逮捕政治領袖、異議分子以及公務員的行為，他們支持緬甸民眾追求民主、自由、和平和繁榮的行為。

此外，14日東京市中心有數千人參與遊行，抗議緬甸軍方政變。主辦人士指出，這是日本迄今最大規模此類遊行。

緬甸 美國公民 遊行

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