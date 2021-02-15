疫情嚴峻下…加泰隆尼亞地方選舉 獨派料繼續掌控議會

西班牙加泰隆尼亞自治區14日舉行議會選舉。（路透）

西班牙加泰隆尼亞自治區14日舉行地方議會選舉，被視為在疫情 肆虐下，對獨立運動的一次測試。根據目前已開出超過75%選票，總理桑切斯領導的的社會黨獲得多數選票，但3個獨派政黨可望取的議會135席中的74席，保住繼續控制加泰議會的機會。

最新民調 顯示，中間偏左的工人社會黨稍為領先當地支持「加獨」的政黨，加泰有望出現9年來首個反對獨立的地方政府。

今次選舉共有550萬名合資格選民，但由於西班牙正處於第三波新冠疫情，不少選民擔心在疫下舉行投票 會增加播疫風險，預計投票率可能不足60%，遠低於上屆選舉的80%。約8.2萬名票站人員當中3.56萬人因憂慮疫情要求退出，當局最終接受了2.33萬人的申請。

稍早民調顯示，沒有任何政黨能在地方議會135席中取得68席的絕對多數；分析預期，獨派的「一切為了加泰隆尼亞聯盟」（JxC）及較溫和的「加泰隆尼亞共和左翼黨」（ERC）或將再次合組執政聯盟。

加泰自治區政府於2017年10月非法舉行獨立公投，結果導致中央政府介入，一度接管加泰，多名「獨派」政客被捕及判囚，或逃亡海外。當地分離主義派系自此陷入分歧，即使「獨派」能在這次選舉勝出，預料也難以再推動「加獨」公投。