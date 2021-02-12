我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公路結冰 德州逾130車連環撞 6死多傷 車禍綿延1.5哩

美制裁緬甸 軍政府領導人列首波

編譯中心／綜合11日電
美國11日公布首波緬甸制裁名單，軍政府領導人敏昂萊也列名在內。(美聯社)
美國11日公布首波緬甸制裁名單，軍政府領導人敏昂萊也列名在內。(美聯社)

美國11日公布首波緬甸制裁名單，瞄準10名現任、前任軍官及三個軍方關聯實體，軍政府領導人敏昂萊、代理總統明穗皆名列其中。美國國務卿布林肯也再次敦促緬甸軍方放棄權力。

緬甸軍方1日對民選政府發動政變，逮捕國務資政、緬甸實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）與她所屬的「全國民主聯盟」（NLD）多名領袖。美方隨即將事件定調為「軍事政變」，拜登總統10日也宣布將對緬甸實施一系列制裁行動。

美國財政部11日公布第一波制裁名單，其中六人為直接涉入軍事政變的緬甸「國防與安全委員會」（National Defense and Security Council）成員，四人為將成緬甸軍政府所成立「國家領導委員會」（State Administration Council）的成員。

名單包括武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）、敏昂萊副手索溫（Soe Win）、目前擔任代理總統的退役將領明穗（Myint Swe）、被任命擔任國防部長的上將米亞吞烏（Mya Htun Oo），及被任命擔任交通部長的上將丁昂山（Tin Aung San）等。

敏昂萊與索溫2019年就曾因涉及對緬甸洛興雅人的暴行，遭美國前總統川普政府制裁。

另外，美方也制裁由緬甸軍方或安全部隊持有、控制或相關聯的三個實體，包括「緬甸紅寶石企業」（Myanmar Ruby Enterprise）、「緬甸帝王翡翠公司」（Myanmar Imperial Jade Co）與「Cancri寶石與珠寶公司」（Cancri Gems and Jewellery Co）。

美國財政部表示，11日遭制裁人士與實體的所有資產與資產權益，以及直接、間接或與其他遭黑名單人士共同擁有50%以上的任何實體，凡是在美國或由美國他人持有或控制，都將遭到凍結，且必須向財政部外國資產管制辦公室（OFAC）報告。

布林肯也發聲明表示，美國政府已經清楚表明，緬甸事件是場政變，美方不會袖手旁觀。他也再次敦促緬甸軍方，放棄權力且恢復民選政府，並釋放所有被以非正義方式拘禁的人士。

布林肯說，這場政變推翻緬甸人民去年11月大選所表達的意志。自2月1日以來，緬甸人民透過和平抗爭與公民不服從運動，展現他們對民主的承諾，「美國與他們站在一起」。

上一則

疑中國助封網路 緬甸民眾大使館前抗議

延伸閱讀

美首波緬甸制裁名單 軍政府領導人代理總統上榜

美首波緬甸制裁名單 軍政府領導人代理總統上榜
拜登撤回中美洲3國庇護協定 布林肯：不意味邊界開放

拜登撤回中美洲3國庇護協定 布林肯：不意味邊界開放
布楊通話後 崔天凱：從美方新聞稿看到強權例證

布楊通話後 崔天凱：從美方新聞稿看到強權例證
拜登上任後 美中高層首次通話 關切台海、緬甸政變

拜登上任後 美中高層首次通話 關切台海、緬甸政變

熱門新聞

雞蛋到底可以放多久？日本專家來解答。(Unsplash)

雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑

2021-02-06 11:25
中國-世界衛生組織新型冠狀病毒溯源研究聯合專家組9日舉行記者會。(美聯社)

世衛專家：武漢實驗室極不可能洩出病毒

2021-02-09 08:57
世界衛生組織疫情起源調查小組科學家達薩克表示，美國許多關於疫情起源的情報有誤，民眾不應過於依賴美國情報。（美聯社）

世衛專家：美國情報不可盡信 因拜登須「看起來」對中強硬

2021-02-10 05:14
法新社報導，有人估計仰光抗議者達10萬。（路透）

緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷

2021-02-07 09:43
北韓領導人金正恩。(歐新社)

女少校性招待貼身護衛 金正恩下令處決

2021-02-04 02:00
英國利物浦「格蘭特花園」的一處草皮突然塌陷，出現一個又大又深的坑洞。 圖／擷自《利物浦回聲報》

「曾埋8萬屍體」的公園下陷成超深巨坑 居民不敢看

2021-02-09 09:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」

偷車攜槍 MIT博士生遭搜捕…涉耶魯華生命案 潘勤軒「極其危險」
年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友怒了：想吃就自己來

年夜飯太簡約讓媳婦滿腹委屈 網友怒了：想吃就自己來
61歲鍾楚紅近照驚人曝光 獲讚「人間最美」

61歲鍾楚紅近照驚人曝光 獲讚「人間最美」
拜登：跟習近平講了兩小時電話 相談甚歡

拜登：跟習近平講了兩小時電話 相談甚歡
逾百前共和黨政府官員 緊鑼密鼓擬創「反川」第三大黨

逾百前共和黨政府官員 緊鑼密鼓擬創「反川」第三大黨