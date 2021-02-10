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曾在納粹集中營殺3518人 德國百歲翁「硬朗」遭起訴

編譯中心／綜合9日電
一名100歲的前納粹集中營守衛被控共謀殺害3518人。圖為一名男子經過薩克森豪森集中營大門。(美聯社)
一名100歲的前納粹集中營守衛被控共謀殺害3518人。圖為一名男子經過薩克森豪森集中營大門。(美聯社)

德國近年力將仍在世的納粹人員繩之以法，檢方8日表示，一名100歲的前納粹集中營守衛被控共謀殺害3518人。

中央社引述法新社報導，這名男子被控「明知且故意地」協助柏林北方的歐倫寧堡（Oranienburg）薩克森豪森（Sachsenhausen）集中營殺害被囚禁的人，時間在1942年到1945年。

北德廣播公司（NDR）報導此事後，德國城鎮紐魯平（Neuruppin）檢察署證實，儘管這名男子年事已高，但身體仍硬朗，因此認定他可以受審。

數天前德國檢方剛起訴一名納粹集中營前秘書，指控她共謀殺害1萬人，這是近年這類案件首見女性遭起訴。這名95歲被告曾在位於波蘭的施圖特霍夫（Stutthof）集中營工作，波蘭當時被納粹占領。

據報導，前集中營守衛丹詹卓克（John Demjanjuk）因是納粹殺人機器一環而在2011年遭定罪，此案為德國往後追查前納粹人員提供了法律先例。

最近一宗判決是前納粹親衛隊（SS）成員戴伊（Bruno Dey），去年遭判協助謀殺5230人的罪名成立，93歲的他獲判緩刑2年。

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