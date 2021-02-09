海地傳「流產政變」！ 暗殺總統失敗 23人被捕

海地太子港7日爆發反政府示威。（美聯社）

海地當局7日表示已逮捕23人，包括一名最高法院法官，他們被控涉及密謀推翻政府及謀殺總統摩依士，使得這個加勒比海國家政治緊張局勢惡化。

綜合媒體報導，海地總理喬特在記者會上說，警方所逮捕的23人當中包括一名高階警官，並起出槍枝彈藥、錢財及相關文件。喬特還說，文件中包括被捕法官的演講稿，此人計畫成為過渡政府臨時領導人。

喬特說：「這些人曾聯繫國家宮（總統府）的維安人員，那些國家宮的高階警官任務是逮捕總統並且協助新總統就任。」海地司法部 長文森形容這場陰謀是「政變未遂」。

海地總統摩依士。（美聯社）

反對派領袖認為摩依士的五年任期到本月7日為止，並指控摩依士獨裁專制，海地在他治理下經濟一團亂。但摩依士拒絕下台，並稱上任第一年是臨時政府，不算任期，因此要做到2022年2月，再將政權移交選舉贏家。

反對派本周曾宣布計畫選出一名現任最高法院法官擔任新總統，而不是等到9月大選

反政府示威群眾7日稍早在首都太子港與警方爆發衝突，警方出動催淚瓦斯。其他一些城鎮也出現街頭抗議活動。

美國 政府5日敦促有關各方會談化解危機，同時強調摩依士2022年2月2日任期結束時，「應有新選出的總統繼任」。摩依士也計畫在4月舉行修憲公投，反對派擔憂這場投票 將不會自由公正進行，恐讓摩依士取得更多權力。