我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

定罪前總統？參院「川普彈劾大審判」開戰時間表

加州單日確診數 近3個月來首次低於萬例

海地傳「流產政變」！ 暗殺總統失敗 23人被捕

編譯曹國維／綜合8日電
海地太子港7日爆發反政府示威。（美聯社）
海地太子港7日爆發反政府示威。（美聯社）

海地當局7日表示已逮捕23人，包括一名最高法院法官，他們被控涉及密謀推翻政府及謀殺總統摩依士，使得這個加勒比海國家政治緊張局勢惡化。

綜合媒體報導，海地總理喬特在記者會上說，警方所逮捕的23人當中包括一名高階警官，並起出槍枝彈藥、錢財及相關文件。喬特還說，文件中包括被捕法官的演講稿，此人計畫成為過渡政府臨時領導人。

喬特說：「這些人曾聯繫國家宮（總統府）的維安人員，那些國家宮的高階警官任務是逮捕總統並且協助新總統就任。」海地司法部長文森形容這場陰謀是「政變未遂」。

海地總統摩依士。（美聯社）
海地總統摩依士。（美聯社）

反對派領袖認為摩依士的五年任期到本月7日為止，並指控摩依士獨裁專制，海地在他治理下經濟一團亂。但摩依士拒絕下台，並稱上任第一年是臨時政府，不算任期，因此要做到2022年2月，再將政權移交選舉贏家。

反對派本周曾宣布計畫選出一名現任最高法院法官擔任新總統，而不是等到9月大選

反政府示威群眾7日稍早在首都太子港與警方爆發衝突，警方出動催淚瓦斯。其他一些城鎮也出現街頭抗議活動。

美國政府5日敦促有關各方會談化解危機，同時強調摩依士2022年2月2日任期結束時，「應有新選出的總統繼任」。摩依士也計畫在4月舉行修憲公投，反對派擔憂這場投票將不會自由公正進行，恐讓摩依士取得更多權力。

美國 司法部 投票

上一則

英女王傳關說修法 防止「令人尷尬」財產曝光

下一則

緬甸連3日示威 軍方警告鎮壓 美大使館證實2大城已宵禁

延伸閱讀

南加大街襲胸慣犯 涉性侵超20起 亞裔男終被捕

南加大街襲胸慣犯 涉性侵超20起 亞裔男終被捕
總統繼任者難產 索馬利亞陷入政治危機

總統繼任者難產 索馬利亞陷入政治危機
彈劾川普案 美聯社：參院審議結果 將受歷史檢驗

彈劾川普案 美聯社：參院審議結果 將受歷史檢驗
涉煽動 香港網路電台主持傑斯再被拘

涉煽動 香港網路電台主持傑斯再被拘

熱門新聞

雞蛋到底可以放多久？日本專家來解答。(Unsplash)

雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑

2021-02-06 11:25
北韓領導人金正恩。(歐新社)

女少校性招待貼身護衛 金正恩下令處決

2021-02-04 02:00
牛津疫苗數據讓英國政府延後接種第二劑疫苗的政策獲得支持。路透

牛津疫苗可大減病毒傳播！英國延打疫苗策略獲數據支持

2021-02-03 12:25
3日，以色列醫護人員在接種新冠疫苗。(美聯社)

疫苗施打全球最快 以色列確診與死亡病例仍暴增

2021-02-03 09:52
法新社報導，有人估計仰光抗議者達10萬。（路透）

緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷

2021-02-07 09:43
南韓一名失業民眾因有了極端念頭，於是利用外送App向平時很常光顧的店家下訂披薩並寫道「這是最後一餐」，想不到改寫了他的人生故事。 示意圖／ingimage

外送備註點「最後一餐」 披薩店老闆3舉動暖哭全網

2021-02-01 08:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅
現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡

現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡
烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃
華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」
就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國