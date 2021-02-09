我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

定罪前總統？參院「川普彈劾大審判」開戰時間表

加州單日確診數 近3個月來首次低於萬例

日本潛艦與商船擦撞 3名自衛隊員輕傷

編譯中心／綜合8日電

日本海上自衛隊潛艦「蒼龍」今天在四國島西南端外海與香港籍民間商船擦撞，造成潛艦上3名海上自衛隊員輕傷。

日本放送協會（NHK）報導，政府發言人、內閣官房長官加藤勝信今天在例行記者會上表示，上午在高知縣足摺岬外海發生海上自衛隊潛艦蒼龍與民間商船擦撞事故，獲報後，首相官邸（行政中心）的危機管理中心立刻成立資訊聯絡室掌握狀況。

加藤表示，首相菅義偉指示，要盡力蒐集資訊，確認商船的安全，若有必要，須徹底迅速展開救援行動並向民眾提供資訊。

加藤說，日本海上保安廳（相當於海巡署）向商船確認情況後獲得的回應是「並沒發生撞船的晃動，船身沒受損」。

這艘潛艦是在進行訓練時發生這起擦撞。日本海上自衛隊表示，有3名潛艦上的人員受輕傷，潛艦是浮出水面時與商船擦撞，潛艦艦體上方部分受損，但潛艦仍能自力航行。

另據觀察者網報導，「蒼龍」潛艦「通信手段全部受損」，艦上在事發後只能依靠手機與上級聯絡。而被撞貨輪為一艘載重噸位約9.3萬噸的香港籍散貨輪。被撞後，貨輪並未出現任何情況。

蒼龍級潛艦是日本海上自衛隊的主力潛艦，共有12艘。首個「蒼龍」潛艦於2009年3月服役，目前部署在廣島縣吳港，隸屬於第1潛水隊群第5潛水隊。全長84米，排水量約2950噸，乘員65人。

日本 香港 手機

上一則

有了性愛時間表 他們不只「三人行」 親友從不解到釋懷

下一則

正妹性感學士照 披領巾露側邊 網友暴動

延伸閱讀

日網友最愛追隨 河野太郎超越安倍晉三居冠

日網友最愛追隨 河野太郎超越安倍晉三居冠
日本休旅不太流行了？新Toyota Yaris奪年度銷售王

日本休旅不太流行了？新Toyota Yaris奪年度銷售王
日經：台積電擬斥資1.89億美元 在東京近郊設研發中心

日經：台積電擬斥資1.89億美元 在東京近郊設研發中心
美日澳印線上峰會？印度猶豫：怕刺激中國

美日澳印線上峰會？印度猶豫：怕刺激中國

熱門新聞

雞蛋到底可以放多久？日本專家來解答。(Unsplash)

雞蛋怎麼存放及可保存多久 日本專家釋疑

2021-02-06 11:25
北韓領導人金正恩。(歐新社)

女少校性招待貼身護衛 金正恩下令處決

2021-02-04 02:00
牛津疫苗數據讓英國政府延後接種第二劑疫苗的政策獲得支持。路透

牛津疫苗可大減病毒傳播！英國延打疫苗策略獲數據支持

2021-02-03 12:25
3日，以色列醫護人員在接種新冠疫苗。(美聯社)

疫苗施打全球最快 以色列確診與死亡病例仍暴增

2021-02-03 09:52
法新社報導，有人估計仰光抗議者達10萬。（路透）

緊張！緬甸仰光10萬人上街 警朝群眾射擊多人傷

2021-02-07 09:43
南韓一名失業民眾因有了極端念頭，於是利用外送App向平時很常光顧的店家下訂披薩並寫道「這是最後一餐」，想不到改寫了他的人生故事。 示意圖／ingimage

外送備註點「最後一餐」 披薩店老闆3舉動暖哭全網

2021-02-01 08:46

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅

再次預言！比爾蓋茲警告：人類在疫情後將面臨兩大威脅
現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡

現任國會議員首例 共和黨籍德州聯邦眾議員萊特染疫亡
烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃

烘焙店「4類蛋糕與麵包」別買 師傅：不懂的人才會吃
華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」

華裔澳籍女主播遭中國正式拘捕！罪名「非法提供國家機密」
就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國

就為這件小事 華女在南加知名「中國園」被喊：滾回中國