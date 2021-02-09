日本潛艦與商船擦撞 3名自衛隊員輕傷

日本 海上自衛隊潛艦「蒼龍」今天在四國島西南端外海與香港 籍民間商船擦撞，造成潛艦上3名海上自衛隊員輕傷。

日本放送協會（NHK）報導，政府發言人、內閣官房長官加藤勝信今天在例行記者會上表示，上午在高知縣足摺岬外海發生海上自衛隊潛艦蒼龍與民間商船擦撞事故，獲報後，首相官邸（行政中心）的危機管理中心立刻成立資訊聯絡室掌握狀況。

加藤表示，首相菅義偉指示，要盡力蒐集資訊，確認商船的安全，若有必要，須徹底迅速展開救援行動並向民眾提供資訊。

加藤說，日本海上保安廳（相當於海巡署）向商船確認情況後獲得的回應是「並沒發生撞船的晃動，船身沒受損」。

這艘潛艦是在進行訓練時發生這起擦撞。日本海上自衛隊表示，有3名潛艦上的人員受輕傷，潛艦是浮出水面時與商船擦撞，潛艦艦體上方部分受損，但潛艦仍能自力航行。

另據觀察者網報導，「蒼龍」潛艦「通信手段全部受損」，艦上在事發後只能依靠手機 與上級聯絡。而被撞貨輪為一艘載重噸位約9.3萬噸的香港籍散貨輪。被撞後，貨輪並未出現任何情況。

蒼龍級潛艦是日本海上自衛隊的主力潛艦，共有12艘。首個「蒼龍」潛艦於2009年3月服役，目前部署在廣島縣吳港，隸屬於第1潛水隊群第5潛水隊。全長84米，排水量約2950噸，乘員65人。