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女性話多要限制？ 前日相森喜朗又失言挨批大型垃圾

編譯中心／綜合4日電

日本東京奧運暨帕運組織委員會會長森喜朗因涉及性別歧視的發言惹議，他4日下午為此出面公開道歉，表示撤回這些發言。他也說，沒有考慮要辭去組委會會長的職務。

森喜朗3日在評論日本奧會（JOC）要將女性理事比例提高到40%的目標時說，「女性多的理事會，將會很花時間」；他並說，增加女性人數時，必須限制發言時間，否則一直說不完很令人困擾。

日本放送協會（NHK）、朝日新聞等媒體報導，森喜朗的發言招致國內外批評聲浪，森喜朗4日召開記者會表示，他3日的發言違反奧運與帕運精神，是不適當的表現，他深切反省，撤回這些發言，對此道歉。

至於外界關切他是否要引咎請辭組委會會長一職，森喜朗表示，他沒有考慮請辭，擔任會長七年以來，一直盡心盡力。如果外界認為他是「老害」、「大型垃圾」，那麼把他掃掉也可以。

另外，日本搞笑藝人、綜藝節目「男女糾察隊」主持人田村淳點名說，因為森喜朗的言論，決定退出聖火傳遞。田村不滿的言論，包括森喜朗曾說「不論疫情是什麼狀況，東京奧運都要舉辦」，以及為了避免人潮聚集，「讓藝人拿著聖火在田裡跑就好」等。

東京奧運 日本 疫情

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