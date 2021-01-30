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印尼泡麵紅遍全球「幕後推手」過世 網友謝她留「泡麵遺產」

編譯中心／綜合29日電
目前營多麵有數十種口味可供選擇，「印尼炒麵」口味依舊是人氣王。（擷取自Twitter）
目前營多麵有數十種口味可供選擇，「印尼炒麵」口味依舊是人氣王。（擷取自Twitter）

印尼營多食品（Indofood CBP）打造的泡麵品牌「營多麵」（Indomie）熱銷全球，價格便宜又美味，深受人們喜愛。但該公司表示，發明營多麵多種口味的幕後推手Nunuk Nuraini，已於當地時間27日下午過世，享年59歲。公司並未說明她過世原因。

BBC報導，Nunuk Nuraini在這個廣受人們喜愛的泡麵品牌旗下，擔任泡麵風味開發經理近30年，許多人感謝她留下來的「泡麵遺產」。除了華人熟悉的印尼炒麵口味，一些傳統口味如印尼雞湯、巴東牛肉及雞肉咖哩、峇里沙嗲魚串燒等，都是由她創造。

印尼營多食品表示，發明營多麵各種口味的幕後推手Nunuk Nuraini已於當地...
印尼營多食品表示，發明營多麵各種口味的幕後推手Nunuk Nuraini已於當地時間27日下午過世，享年59歲。（取材自推特）

Nunuk Nuraini過世消息傳出後，許多民眾紛紛表示悼念，更有網友自創圖文，表示Nunuk Nuraini是大家心中的英雄。

在印尼，營多麵幾乎已成為泡麵的代名詞，許多民眾都是吃這個品牌的泡麵長大。營多麵近年來也成為全球熱門話題，「攻陷」全球逾80國家或地區，在東南亞、澳洲、美國和奈及利亞廣受歡迎。

不過，即使目前營多麵有數十種口味可供選擇，「印尼炒麵」口味依舊是人氣王。

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