印尼泡麵紅遍全球「幕後推手」過世 網友謝她留「泡麵遺產」

印尼 營多食品(Indofood CBP)打造的泡麵品牌「營多麵」(Indomie)熱銷全球,價格便宜又美味,深受人們喜愛。但該公司表示,發明營多麵多種口味的幕後推手Nunuk Nuraini,已於當地時間27日下午過世,享年59歲。公司並未說明她過世原因。

BBC報導,Nunuk Nuraini在這個廣受人們喜愛的泡麵品牌旗下,擔任泡麵風味開發經理近30年,許多人感謝她留下來的「泡麵遺產」。除了華人熟悉的印尼炒麵口味,一些傳統口味如印尼雞湯、巴東牛肉及雞肉咖哩、峇里沙嗲魚串燒等,都是由她創造。

Nunuk Nuraini過世消息傳出後,許多民眾紛紛表示悼念,更有網友自創圖文,表示Nunuk Nuraini是大家心中的英雄。

we just lost Mrs. Nunuk Nuraini, the genius flavor developer of people's beloved instant noodles 'Indomie' today. may her soul rest in love and her legacies will definitely forever live on. you are truly a legend for indonesians. pic.twitter.com/IDn8M682a2