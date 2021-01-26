三星少主李在鎔不上訴將被關 韓人擁青瓦台「請願特赦」

南韓三星副會長李在鎔（中）18日至高院聆聽判決。（美聯社）

被控行賄的南韓三星 電子副會長李在鎔，25日決定不上訴，接受上周的入監判決；檢方經討論後，也決定不上訴。南韓媒體指李在鎔入獄對三星集團、甚至國家經濟衝擊甚劇；路透、紐時等歐美媒體則說，2017年他坐牢一年期間繼續指揮，看不出集團決策受影響。

李在鎔18日因行賄前總統朴槿惠及其親信崔順實，換取政府協助他鞏固集團內權力，遭高院更審判二年六個月徒刑，不得緩刑，當庭羈押。由於他先前已服刑一年，明年7月就可以服完剩下的刑期。李在鎔的律師25日說，當事人「虛心接受」法院判決，將服完刑期。

三星少主再次成為階下囚，震撼南韓。三星擁有19萬名員工，營業額300兆韓元（約272億美元），相當南韓GDP的20%；年出口占整個國家出口金額的24%，富可敵國。

18日更審判決出爐後，在青瓦台的國民請願留言板陸續有人請願，要總統特赦李在鎔。有人擔心產業龍頭三星群龍無首，南韓經濟會面臨危機。還有人說，政府可以找理由就替「防彈少年團」（BTS）延後服役，三星集團比BTS更能宣揚國威，應即刻赦免李在鎔。

南韓三星電子副會長李在鎔接受上周的入監判決，歐美媒體認為，李在鎔2017年坐牢一年期間繼續指揮，看不出三星集團（圖）決策受影響。 （美聯社）

南韓民意對李在鎔也是同情居多，最新民調顯示，有46%的受訪者說李在鎔判刑太重，24.9%覺得判太輕。至於同案被判刑22年的朴槿惠，有54%民眾反對特赦她，只有37%贊成。

日經新聞說，南韓國民對三星抱持複雜的情緒，一方面厭惡三星壓倒性的經濟實力及影響力，一方面希望自己的孩子將來能進三星上班。競選總統時主打徹底改革財閥的文在寅，近兩年也開始接觸三星，公開感謝三星帶領南韓經濟。

南韓企業界擔心這次判決對三星營運造成的衝擊，可能擴及整體南韓經濟。2017年李在鎔在獄中仍可以與公司親信見面，聽取會報並做出指令，未來一年半也會複製這樣的模式，但在獄中要做出新的大型投資、收購決策，還是很困難。

韓聯社報導，受新冠疫情影響，一般探監最快是四周一次，且只能在律師陪同下以電話溝通，要做業務簡報不像先前這麼容易。三星一名董事說，集團內部原本預期更審會判緩刑，判決出來之後，大家慌了手腳。

專家認為，三星做為南韓半導體巨頭，群龍無首一定會影響戰力，尤其是要做出與台積電 一決勝負的決策。此外，李在鎔最大強項是與各國元首、高官、企業、專家的人脈，目前沒有能承繼這些人脈的人。