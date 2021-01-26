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才剛分手…歐盟不滿「外交地位」被降 批英國不友好

編譯中心／綜合25日電

英國拒絕給予歐盟駐倫敦大使完整外交地位，歐洲聯盟今天嚴厲批評，這不是一個友好訊號，歐盟不會接受。英國甫完全脫離歐盟，雙方出現外交風波引發矚目。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在今天歐盟外長會議結束後召開記者會，表示今天歐盟27成員國外長會中討論與英國關係。他嚴厲批評，英國在離開歐盟之後立刻給歐盟一個如此不友好的信號，如果事情繼續發展下去，不會有好的前景。英國採取全球唯一不承認歐盟代表團外交地位的作法，對此歐盟不會接受。

他說，希望英國相同地對待歐盟代表團，沒有任何拖延。

英國在2016年公投決定脫離歐盟，而脫歐甫在2020年12月31日完全生效，結束曲折的脫歐歷程，並終止46年來的歐盟成員國身分。

BBC近日報導，英國外交部基於歐盟並非民族國家，拒絕給予歐洲聯盟駐英大使阿爾梅達及他的團隊，跟其他國家大使相同的外交地位及特別待遇。，導致雙方出現爭執。

此外，波瑞爾表示，今天歐盟外長會議另討論一些國際情勢議題，其中在俄羅斯當局近期逮捕了反對派領袖納瓦尼並引起大規模示威方面，歐盟對此譴責鎮壓行動並呼籲釋放納瓦尼。

至於在亞洲議題方面，波瑞爾表示今天日本外相茂木敏充以視訊方式參與外長會議，歐盟重申與日本是理念相近夥伴，在諸多議題上展開合作。此外會議中也談到南海、東海和香港情勢，重申歐盟呼籲香港當局尊重法治及人權。

歐盟 英國 脫歐

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