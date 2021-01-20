秘魯總統大選4月登場 前足球門將佛塞斯民調領先

秘魯總統選舉將在4月11日舉行，據17日公布民調，前足球門將佛塞斯以17%的支持率居於領先，圖為資料照。（歐新社）

秘魯總統選舉將在4月11日舉行，根據17日公布的民調 ，前足球 門將佛塞斯以17%的支持率居於領先，但在秘魯這個飽受長久危機蹂躪的國家，有更高比例的受訪者不知道要投給誰。

秘魯這個政治不安定的南美洲國家在不到3年時間歷經4位總統。民調顯示，有25%的秘魯受訪民眾說他們不會支持任何總統候選人，或者不知道該投給誰。

這份民調由秘魯易普索公司（Ipsos Peru）執行，刊登在「商報」（El Comercio）上。結果顯示，現年38歲、曾效力於秘魯地方足球隊和國家隊的佛塞斯（George Forsyth），儘管支持度下滑一個百分點，幾個月來他的民調仍持續領先。

民調在13日至15日進行，其他總統候選人支持率皆為個位數，其中第三度參選的藤森惠子（Keiko Fujimori）支持率為8%。她是被監禁的前總統藤森謙也（Alberto Fujimori）的女兒。

緊隨其後的是中間派經濟學家古茲曼（Julio Guzman），支持率有7%；左派心理學家暨人類學家孟多薩（Veronika Mendoza）也囊括7%的支持率；退役軍事官員烏雷斯蒂（Daniel Urresti）支持率6%。

總統選舉將在4月11日舉行，並將選出新國會。

秘魯在去年11月經歷有史以來最嚴重的政治危機之一。時任總統畢斯卡拉（Martin Vizcarra）和接任總統的國會議長梅禮諾（Manuel Merino）先後下台，並由國會議員薩加斯蒂（Francisco Sagasti）擔任臨時總統。他將在7月離任。

2018年3月，時任總統庫辛斯基（Pedro Pablo Kuczynski）則是在貪腐指控中下台。

秘魯易普索公司的民調訪談1210名民眾，誤差範圍2.81個百分點。