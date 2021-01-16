北韓公開新「潛射飛彈」施壓拜登 專家：核試可能恢復

北韓閱兵典禮上出現潛射彈道飛彈。（歐新社）

北韓 14日在首都平壤舉行閱兵，展示疑為研發中的潛射彈道飛彈（SLBM），也是北韓近三個多月來第二次舉行閱兵。專家指出，北韓領導人金正恩 選在此時舉行閱兵，有向即將上任的美國 拜登政府施壓喊話的意味。

閱兵式14日晚間於平壤金日成廣場舉行，金正恩戴著黑色毛帽、穿著皮質長大衣，站在台上笑容滿面地揮手，廣場擠滿數千名觀禮民眾。北韓官媒朝中社報導：「世界最強大的武器潛射彈道飛彈一枚接著一枚進入廣場，浩大展現革命軍的力量。」

根據朝中社發布的照片，其中一款武器疑為北韓研發中的「北極星–五」型潛射彈道飛彈，比去年10月10日勞動黨建黨75周年閱兵式亮相的「北極星–四」型還大。另外，被稱為「朝版伊斯坎德爾」的改良版KN-23彈道飛彈也在閱兵中亮相。

朝中社指出，這次亦展示具備強大打擊能力，「可在我國領土外，以先發制人方式徹底殲滅敵人」的飛彈，不過閱兵中並未見到符合敘述的洲際飛彈。北韓曾在2017年試射洲際飛彈，展現其具備打擊美國本土的能力。

首爾「遠東研究所」分析家金東葉指出，閱兵中出現的潛射飛彈可能只是模型，北韓投入研發潛射飛彈已有數年，但需要更多時間研發及試射。

美國國防部拒絕評論北韓閱兵，南韓政府尚未有評論，不過南韓外交部的核武問題特使稱已和美方討論此事。南韓梨花女子大學教授伊斯利指出，北韓閱兵並非意在挑釁，反而應視為令人憂心的訊號。他說：「北韓經濟在國際制裁、疫情及政策不當影響下已相當嚴峻，然而金正恩仍決意將有限國家資源投注於武器開發。」

金正恩曾和美國總統川普舉行兩次去核會談，但雙方因解除制裁和核武清單問題未能達成共識，會談破局。首爾大學教授徐鈞烈表示，比起潛射飛彈的升級，更該關注的是金正恩此時召開勞動黨代表大會及舉辦閱兵背後的意涵，「原本被喊停的核試可能恢復，北韓在拜登上任前展開布局」。