我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美2353萬確診 全球逾200萬病亡

就職典禮讀詩傳統！ 22歲非裔女詩人 她要朗誦這首詩

北韓公開新「潛射飛彈」施壓拜登 專家：核試可能恢復

編譯莊蕙嘉／綜合15日電
北韓閱兵典禮上出現潛射彈道飛彈。（歐新社）
北韓閱兵典禮上出現潛射彈道飛彈。（歐新社）

北韓14日在首都平壤舉行閱兵，展示疑為研發中的潛射彈道飛彈（SLBM），也是北韓近三個多月來第二次舉行閱兵。專家指出，北韓領導人金正恩選在此時舉行閱兵，有向即將上任的美國拜登政府施壓喊話的意味。

閱兵式14日晚間於平壤金日成廣場舉行，金正恩戴著黑色毛帽、穿著皮質長大衣，站在台上笑容滿面地揮手，廣場擠滿數千名觀禮民眾。北韓官媒朝中社報導：「世界最強大的武器潛射彈道飛彈一枚接著一枚進入廣場，浩大展現革命軍的力量。」

根據朝中社發布的照片，其中一款武器疑為北韓研發中的「北極星–五」型潛射彈道飛彈，比去年10月10日勞動黨建黨75周年閱兵式亮相的「北極星–四」型還大。另外，被稱為「朝版伊斯坎德爾」的改良版KN-23彈道飛彈也在閱兵中亮相。

朝中社指出，這次亦展示具備強大打擊能力，「可在我國領土外，以先發制人方式徹底殲滅敵人」的飛彈，不過閱兵中並未見到符合敘述的洲際飛彈。北韓曾在2017年試射洲際飛彈，展現其具備打擊美國本土的能力。

首爾「遠東研究所」分析家金東葉指出，閱兵中出現的潛射飛彈可能只是模型，北韓投入研發潛射飛彈已有數年，但需要更多時間研發及試射。

美國國防部拒絕評論北韓閱兵，南韓政府尚未有評論，不過南韓外交部的核武問題特使稱已和美方討論此事。南韓梨花女子大學教授伊斯利指出，北韓閱兵並非意在挑釁，反而應視為令人憂心的訊號。他說：「北韓經濟在國際制裁、疫情及政策不當影響下已相當嚴峻，然而金正恩仍決意將有限國家資源投注於武器開發。」

金正恩曾和美國總統川普舉行兩次去核會談，但雙方因解除制裁和核武清單問題未能達成共識，會談破局。首爾大學教授徐鈞烈表示，比起潛射飛彈的升級，更該關注的是金正恩此時召開勞動黨代表大會及舉辦閱兵背後的意涵，「原本被喊停的核試可能恢復，北韓在拜登上任前展開布局」。

北韓 金正恩 美國

上一則

金正恩刷存在感救經濟 要美「取消制裁」換去核

延伸閱讀

拜登就職在即 紐約時報：潘斯致電賀錦麗

拜登就職在即 紐約時報：潘斯致電賀錦麗
路透：投資中企禁令 美金融界預估「川規拜隨」

路透：投資中企禁令 美金融界預估「川規拜隨」
世界晚報／拜登疫苗計畫：上任100天內 1億人接種

世界晚報／拜登疫苗計畫：上任100天內 1億人接種
透視拜登新政／戴紹：政治極化 4大挑戰更艱巨

透視拜登新政／戴紹：政治極化 4大挑戰更艱巨

熱門新聞

三佛齊航空客機示意圖，非當事客機。Getty Images

印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明

2021-01-09 07:21
凌晨約4點半，畫面中一名男子竟扛著身體已經僵直、雙手向上舉、看似酒醉毫無意識的達塞拉進入房間，疑似「撿屍」。YOUTUBE／JaySpeak TV

遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」

2021-01-08 06:32
印尼三佛齊航空9日疑失事，機上有12名機組員。部分機組員的家屬10日在雅加達機場等候搜救的消息。中央社

核酸篩檢費太貴 印尼空難班機乘客意外逃死劫

2021-01-10 09:36
金正恩胞妹、曾任勞動黨中央委員會第一副部長的金與正被踢出核心政權。（美聯社資料照片）

失勢了？北韓擁戴金正恩成總書記 金與正遭踢出政治局

2021-01-10 20:41
國外有名男子在網上分享自身經歷，稱自己意外與公司女老闆發生性關係後，如今老闆竟不願他辭職，甚至讓他當「小白臉」都沒關係。示意圖。圖 /ingimage

19歲鮮肉與老闆上床 想離職對方竟稱不工作也沒差

2021-01-12 08:05
圖為美國生技公司莫德納（Moderna）研發的新冠疫苗。(美聯社)

英國緊急通過3款新冠疫苗 但民眾「只要這一家的」

2021-01-08 20:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動
拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓

拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓
帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」

帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」
川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡

川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡
國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎

國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎