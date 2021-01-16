我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美2353萬確診 全球逾200萬病亡

就職典禮讀詩傳統！ 22歲非裔女詩人 她要朗誦這首詩

爆兒童補貼醜聞 荷蘭首相宣布內閣總辭

編譯張佑生／綜合15日電
荷蘭總理呂特所領導的內閣15日正式辭職。（歐新社）
荷蘭總理呂特所領導的內閣15日正式辭職。（歐新社）

荷蘭首相呂特15日宣布，他所領導的內閣當天正式辭職，他稍晚將舉行記者會對此決定作出解釋。外媒紛紛推測請辭原因，與呂特內閣之前發生的兒童福利政策醜聞有關；由於政府誤指國內2萬名父母欺騙取兒童津貼，使許多家庭面臨財務危機。

呂特今天稍晚將秉報國王亞歷山大（Willem-Alexander）這項決定並遞交辭呈，然後召開記者會。

呂特此舉象徵意義居多，因為荷蘭3月17日大選後會選出新執政聯盟，大選前仍會由呂特內閣出任看守政府。呂特所屬的自由民主人民黨 (VVD)預料在大選中勝出，屆時其政黨可以展開籌組新政府談判，如果他成功組成執政聯盟，很大機會再次出任總理。

路透報導，荷蘭稅務機構曾在2013至2019年間指控約2萬名家長欺詐，要求歸還上萬歐元的育兒補貼，致失業、破產與夫妻離異。國會上月進行調查指出，大約1萬個家庭因被誣指而破碎。報告形容，這種在10年之間管理不善的情況，是「前所未見的冤屈」。

荷蘭政府隨後承諾，向每個受影響的家庭賠償3萬歐元（約3.6萬美元）。而反對派以及受害者則要求整個呂特內閣引咎辭職。

破產 美元 福利

上一則

俄羅斯稱開放天空條約無作用 將退出

下一則

創新高！德國單日增1500新冠病逝 擬加強封鎖令

延伸閱讀

兒福政策爆醜聞 荷蘭總理宣布內閣總辭

兒福政策爆醜聞 荷蘭總理宣布內閣總辭
約旦首相、土耳其總統 帶頭接種中國疫苗

約旦首相、土耳其總統 帶頭接種中國疫苗
馬來西亞前首相：盼拜登終結愚蠢美中貿易戰

馬來西亞前首相：盼拜登終結愚蠢美中貿易戰
國會來不及確認 拜登內閣或須「代理」上路

國會來不及確認 拜登內閣或須「代理」上路

熱門新聞

三佛齊航空客機示意圖，非當事客機。Getty Images

印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明

2021-01-09 07:21
凌晨約4點半，畫面中一名男子竟扛著身體已經僵直、雙手向上舉、看似酒醉毫無意識的達塞拉進入房間，疑似「撿屍」。YOUTUBE／JaySpeak TV

遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」

2021-01-08 06:32
印尼三佛齊航空9日疑失事，機上有12名機組員。部分機組員的家屬10日在雅加達機場等候搜救的消息。中央社

核酸篩檢費太貴 印尼空難班機乘客意外逃死劫

2021-01-10 09:36
金正恩胞妹、曾任勞動黨中央委員會第一副部長的金與正被踢出核心政權。（美聯社資料照片）

失勢了？北韓擁戴金正恩成總書記 金與正遭踢出政治局

2021-01-10 20:41
國外有名男子在網上分享自身經歷，稱自己意外與公司女老闆發生性關係後，如今老闆竟不願他辭職，甚至讓他當「小白臉」都沒關係。示意圖。圖 /ingimage

19歲鮮肉與老闆上床 想離職對方竟稱不工作也沒差

2021-01-12 08:05
圖為美國生技公司莫德納（Moderna）研發的新冠疫苗。(美聯社)

英國緊急通過3款新冠疫苗 但民眾「只要這一家的」

2021-01-08 20:14

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動
拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓

拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓
帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」

帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」
川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡

川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡
國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎

國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎