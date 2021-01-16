爆兒童補貼醜聞 荷蘭首相宣布內閣總辭

荷蘭總理呂特所領導的內閣15日正式辭職。（歐新社）

荷蘭首相呂特15日宣布，他所領導的內閣當天正式辭職，他稍晚將舉行記者會對此決定作出解釋。外媒紛紛推測請辭原因，與呂特內閣之前發生的兒童福利 政策醜聞有關；由於政府誤指國內2萬名父母欺騙取兒童津貼，使許多家庭面臨財務危機。

呂特今天稍晚將秉報國王亞歷山大（Willem-Alexander）這項決定並遞交辭呈，然後召開記者會。

呂特此舉象徵意義居多，因為荷蘭3月17日大選後會選出新執政聯盟，大選前仍會由呂特內閣出任看守政府。呂特所屬的自由民主人民黨 (VVD)預料在大選中勝出，屆時其政黨可以展開籌組新政府談判，如果他成功組成執政聯盟，很大機會再次出任總理。

路透報導，荷蘭稅務機構曾在2013至2019年間指控約2萬名家長欺詐，要求歸還上萬歐元的育兒補貼，致失業、破產 與夫妻離異。國會上月進行調查指出，大約1萬個家庭因被誣指而破碎。報告形容，這種在10年之間管理不善的情況，是「前所未見的冤屈」。

荷蘭政府隨後承諾，向每個受影響的家庭賠償3萬歐元（約3.6萬美元 ）。而反對派以及受害者則要求整個呂特內閣引咎辭職。