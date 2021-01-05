脫歐後遺症… 旅居西班牙英國人被拒搭機「居留證失效」

英國 在2021年正式脫離歐盟，後續效應逐漸浮現。旅居西班牙的英國人3日表示，他們被禁止搭乘班機飛返巴塞隆納與馬德里，因為航空公司宣稱脫歐 後他們的居留文件不再有效。

攝影師鄧肯是2日在倫敦希斯羅機場遭到拒絕登機的人士之一，他推文說，部分英國旅外人士因為綠色居留證失效「沒辦法回家，相當痛苦」。英國駐馬德里大使館回應說，「這不應該發生」，還說西班牙當局證實綠色居留文件仍可有效旅行。

西班牙外交部後來證實，「非常小批的旅行者因與部分航空公司有特定溝通問題」而受影響。西班牙外交部發言人說：「西班牙當局注意到後已立即修正，3日英國和西班牙之間的航空正常運行。」

英國和西班牙政府先前已正式告知，舊式的外國國民身分證（NIE）與新式的外國身分證（TIE）都可有效旅行。

蘇獨公投 聲浪再起 英相重申反對

此外，英國脫歐加上防疫不力，讓蘇格蘭獨立聲浪再起。蘇格蘭首席大臣施特金重申重啟蘇格蘭第二次獨立公投（簡稱indyref2）的意見，希望獨立後再次加入歐盟。她日前曾提出，希望在蘇格蘭議會的今年上半會期推動蘇格蘭獨立公投。

英相強生3日則強調蘇格蘭獨立公投應該是「一世代舉辦一次」的投票，不同意蘇格蘭再次舉辦公投。

蘇格蘭2014年9月曾舉行公投，結果55.3%選民反對獨立。據現行憲法慣例，蘇格蘭二度公投必須獲英國政府同意。施特金2019年底正式提出請求，要求英國政府把權力交給蘇格蘭議會，讓蘇格蘭能合法舉行公投。強生去年2月致函拒絕。